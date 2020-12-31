Для тех, кто все еще в поисках новогоднего настроения или, наоборот, уже вовсю веселится и хочет, чтобы праздник был с ним везде, «Фонтанка» подготовила набор полноразмерных новогодних фотографий, которые каждый может взять и поставить себе на заставку телефона или компьютера.



Скачивайте и радуйтесь прекрасной зимней сказке, нашему любимому городу в праздничном убранстве и, конечно, наступающему Новому году!