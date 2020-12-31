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Борис Акунин отдал гонорар за новую книгу на помощь бездомным

Писатель Борис Акунин выпустил сборник интеллектуальных анекдотов с собственными комментариями, а весь гонорар за книгу перечислил петербургской благотворительной организации «Ночлежка». Об этом литератор рассказал на своей странице в «Фейсбуке».

В 2019 году Борис Акунин попросил своих читателей прислать ему анекдоты, требующие «какого-никакого культурного бэкграунда». Они нужны были ему для написания эссе о феномене интеллектуального анекдота.

«Мне прислали около пяти тысяч анекдотов. И совершенно выбили из рабочего настроения — я несколько дней просуществовал словно под веселящим газом. Эссе в результате так и не написал. Вместо этого возникла идея сохранить для потомства, которое потом спасибо скажет, стихийно образовавшийся кладезь национального юмора», — написал Акунин.

От гонорара за сборник писатель отказался в пользу московского отделения «Ночлежки». В организации сообщили, что уже получили 700 000 рублей, которые будут направлены на работу и развитие столичных проектов.

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Комментарии (2)

USSR_forever
Молодец, Ночлежка одна из немногих действующих организаций, которая реально помогает людям на улице. А их к сожалению на улицах хватает, и гос-во этими вопросами предпочитает не заниматься.
zelf
А чего не врачам? Это, на фоне всеобщего психоза, сейчас тренд.
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