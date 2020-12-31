Борис Акунин отдал гонорар за новую книгу на помощь бездомным

Писатель Борис Акунин выпустил сборник интеллектуальных анекдотов с собственными комментариями, а весь гонорар за книгу перечислил петербургской благотворительной организации «Ночлежка». Об этом литератор рассказал на своей странице в «Фейсбуке».



В 2019 году Борис Акунин попросил своих читателей прислать ему анекдоты, требующие «какого-никакого культурного бэкграунда». Они нужны были ему для написания эссе о феномене интеллектуального анекдота.



«Мне прислали около пяти тысяч анекдотов. И совершенно выбили из рабочего настроения — я несколько дней просуществовал словно под веселящим газом. Эссе в результате так и не написал. Вместо этого возникла идея сохранить для потомства, которое потом спасибо скажет, стихийно образовавшийся кладезь национального юмора», — написал Акунин.

