FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Встречайте первый рассвет 2021 года на горе Фудзи - онлайн

Фото:  Eiji Kikuta с сайта Pixabay

Япония встречает Новый 2021 год одной из первых - в 18:00 по московскому времени. Из-за карантинных мер там отменено большинство массовых мероприятий, но жители страны восходящего солнца могут спокойно передвигаться по городу.

Уже в 00:51 по московскому времени в Токио начнет светать - видеокамера, установленная в районе Кото, запечатлит первые лучи солнца над Токийским заливом. Если позволят погодные условия, во время рассвета на горизонте можно будет увидеть и священную для японцев гору Фудзи.

Фото:  Eiji Kikuta с сайта Pixabay
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний