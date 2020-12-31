Встречайте первый рассвет 2021 года на горе Фудзи - онлайн

Япония встречает Новый 2021 год одной из первых - в 18:00 по московскому времени. Из-за карантинных мер там отменено большинство массовых мероприятий, но жители страны восходящего солнца могут спокойно передвигаться по городу.



Уже в 00:51 по московскому времени в Токио начнет светать - видеокамера, установленная в районе Кото, запечатлит первые лучи солнца над Токийским заливом. Если позволят погодные условия, во время рассвета на горизонте можно будет увидеть и священную для японцев гору Фудзи.

