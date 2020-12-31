Сидней, Австралия (+8 часов)

В Сиднее на Новый год ввели ограничения: в городе выделили зеленую и желтую зоны, в первую, что у набережных, пустят только тех, кто проживает неподалеку, их гостей и посетителей отелей и ресторанов. Но даже коронавирус не смог помешать ежегодному салюту над мостом Харбор-Бридж. Следите за панорамой Сиднея 31 декабря с 16:00 по московскому времени — салют над Харбор-Бридж продлится всего 7 минут.

Токио, Япония (+6 часов)



Масштабы праздника в Японии в этом году сократили. К полуночи пешеходная зона района Сибуя обычно наполняется людьми, пешеходы следят за таймером с отсчетом последних секунд старого года. Хотя из-за коронавируса эту акцию отменили, по кварталу 31 декабря могут свободно перемещаться жители — Новый год придет в столицу Страны восходящего солнца 31 декабря в 18:00 по московскому времени.