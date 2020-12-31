Сидней, Австралия (+8 часов)
В Сиднее на Новый год ввели ограничения: в городе выделили зеленую и желтую зоны, в первую, что у набережных, пустят только тех, кто проживает неподалеку, их гостей и посетителей отелей и ресторанов. Но даже коронавирус не смог помешать ежегодному салюту над мостом Харбор-Бридж. Следите за панорамой Сиднея 31 декабря с 16:00 по московскому времени — салют над Харбор-Бридж продлится всего 7 минут.
Токио, Япония (+6 часов)
Масштабы праздника в Японии в этом году сократили. К полуночи пешеходная зона района Сибуя обычно наполняется людьми, пешеходы следят за таймером с отсчетом последних секунд старого года. Хотя из-за коронавируса эту акцию отменили, по кварталу 31 декабря могут свободно перемещаться жители — Новый год придет в столицу Страны восходящего солнца 31 декабря в 18:00 по московскому времени.
Зато уже 1 января в 00:51 по московскому времени с этого панорамного вида на Токио можно будет следить за первым рассветом 2021-го.
Венеция, Италия (-2 часа)
Итальянцы встретят Новый год в 02:00 по московскому времени — но в самой Венеции увидеть что-либо, кроме пустых набережных, вряд ли удастся. Как и в большинстве стран Европы, власти ввели на праздники жесткие ограничения: чтобы покинуть дом, нужно оформлять пропуск и иметь веский повод выйти на улицу.
Нью-Йорк, США (-8 часов)
Традиционный праздник на Таймс-сквер в этом году проходит в виртуальном формате. Главная площадь Нью-Йорка закрыта для посетителей, но все происходящее обещают показать в прямом эфире. Трансляцию запустят 1 января в 02:00 по московскому времени: по шпилю небоскреба поднимут знаменитый хрустальный шар, начнутся живые выступления и отсчет обратного времени до полуночи.
Лас-Вегас, США (-11 часов)
Вечеринка Fremont Street Experience на Фримонт-стрит отменена, движение автотранспорта в Лас-Вегасе ограничено. Тем не менее в городе в новогоднюю ночь работают заведения общепита. Смотрите, что будет твориться в центре столицы развлечений — она встретит Новый год 1 января в 11:00 по московскому времени.