Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Ладыгин

Десятилетие назад средняя номинальная начисленная заработная плата перешагнула отметку в 20 тысяч рублей. В 2010-м, по данным Росстата, этот показатель поднялся с 18,6 тысячи аж до 20 952 рублей. Из 2020-го кажется, что эта сумма не такая большая, однако курс евро тогда непривычно снижался. В 2010-м максимум был зафиксирован в начале года (чуть более 43 рублей), однако уже в мае упал до 37,4, так что средний россиянин получал около 560 евро. Для сравнения: Росстат дает среднюю зарплату в уходящем году 46 674 рубля, что в пересчете на евро по 90 не дотягивает и до 520.



Цены в магазинах тогда были другими: пакет молока — 32 рубля, десяток яиц — 38,5, сахарный песок — 40, яблоки — 62, водка — 230 за литр, литр бензина А-76 около 20 рублей, а самый дешевый Iphone из новой 4-й линейки в Россию завезли по 26 990. Статистика говорит, что десятилетие назад цены на продукты также ползли вверх. В 2010 году рост, по данным Росстата, составил уже 14,7%. Как и в 2020-м, власти волновали изменения на ценниках. Так, президент Дмитрий Медведев заявил, что «у нас некоторый психоз развился по поводу гречки». В 2010-м была предпринята попытка регулировать цены, как и в уходящем году. «Фром май харт». Россия в мире Десять лет назад Россия налаживала связи с миром. Президент Медведев назвал одним из важнейших итогов года подписание с Бараком Обамой исторического договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В 2020-м стороны так и не смогли договориться о продлении этого соглашения. Тогда же Россия впервые выиграла право проводить чемпионат мира по футболу. Без этого не было бы и знаменитой фразы Мутко: «Лет ми спик фром май харт ин инглиш», которую министр спорта произнес на заседании исполкома ФИФА.

Главным внешнеполитическим скандалом года стало возможное раскрытие в США сети российских разведчиков, самой известной из которых была Анна Чапман. Рыжеволосую «шпионку» обвинили в нелегальном сотрудничестве с РФ и выслали на Родину вместе с еще девятью фигурантами шпионского скандала. Спустя 10 лет у нее все хорошо — она ведет Instagram и свою программу на телевидении.

Рисованный Путин и настоящий Стинг Российское телевидение в новогоднюю ночь — 2010 показало россиянам мультфильм про Владимира Путина и Дмитрия Медведева, которые пели частушки. «Стало лучше жить в России: где мы вдруг ни появись, всюду хлеб по 7 копеек и дороги зашибись», — пел рисованный тандем. Можно ли такое представить сейчас?

В 2010 году главной звездой новогодней ночи на Первом канале стал Стинг.

Во время своего выступления президент Медведев пообещал построить сильную, открытую и дружелюбную Россию. По его мнению, то, каким станет второе десятилетие 21-го века, зависело от молодежи.