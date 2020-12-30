«Может, у меня коронавирус-мутант?» Как бизнесмен из Всеволожска добрался до ЮАР и обратно

Фото: из личного архива Сергея Шумова

Власти ЮАР объявили 21 декабря о начале второй волны эпидемии, вызванной коронавирусом-мутантом 501.V2. Новый штамм более агрессивен. Тем временем в этой стране больше всего инфицированных и умерших среди стран Африки — 901 тысяча и 24 тысячи соответственно, сообщал на днях ТАСС. 47news поговорил с 48-летним бизнесменом из Всеволожска Сергеем Шумовым. Вечером 27 декабря он успел улететь из Йоханнесбурга за минуты до закрытия авиасообщения. — Вчера на обед разогрел борщ. Чеснок почистил, сало нарезал. Ем борщ — ноль вкуса. Я за сало с чесноком — тоже ноль. У меня паника, бегу к холодильнику, наливаю водки, а она — как вода. Аджики ложку — вкуса нет, — рассказал он 47news.

В ЮАР Сергей улетел 20 декабря подписывать договор на поставку сырья. Его фирма производит бумагу. Добирался на перекладных почти сутки: Петербург — Москва — Дубай — Йоханнесбург, а сегодня рассказал, каково это лететь через полкоронавирусного мира. Для начала — 700 километров до столицы. — В Пулково раздолье, пускают без масок и перчаток. В самолёте многие с масками на подбородке. Причём летел весной в Москву, всё строже было. В Домодедово народу много, и через человека — без маски, а в перчатках только я. Бары, магазины работают. Перелёт в Дубай занял пять часов, самолёт был полон. Расстояние — 6 тысяч километров. — Все наши, на отдых с детьми и пожилыми. Перед тем как зайти в самолёт, стюардессы настояли на обработке рук антисептиком. При проходе контроля у всех проверили справки на ковид. Она должна быть обязательно на английском, иначе развернут обратно. В аэропорту Дубая практически пусто. Мне сказали скачать приложение Covid air. В нём заполнил ФИО, откуда, куда лечу, разрешил определять свою геолокацию. Часа четыре в аэропорту до пересадки пробыл. Кафешки, впрочем, открыты.

В Йоханнесбург Сергей полетел через четыре часа, самолёт был заполнен на две трети — русских пять человек. 11 тысяч километров преодолели за 9 часов. — Перчатки не заставляли надевать, но за масками следили. Выдали гель для рук и салфетки. Иностранцы не запуганы, но у них всех маски не как у нас, одноразовые, а с фильтрами. Модные, пошитые с принтами, — тоже с фильтрами. Часа за два до посадки раздали анкеты — откуда я, на каких рейсах летел до этого, номера кресел, где и на сколько остановлюсь в ЮАР и билет обратный. На выходе из самолёта сканеры — проверка температуры, рассказывает Сергей: «Затем ещё заслон из медиков и полицейских. Руки заставили обработать. В аэропорту все наши справки тщательно изучили. Потом таможня. А на выходе из аэропорта меня полицейский попросил вернуться — обработать руки, на руках у них бзик. Кстати, это у нас дозаторы надо рукой нажимать, а у них такие колонны и педаль ножная». По словам бизнесмена, на переговоры он приехал в столицу — город Претория. Температура +30, там сейчас лето.

— Улицы пустые, машин нет. Зелёный, малоэтажный город. Те немногие, кто на улице, все в масках. Перед супермаркетом останавливают — надо обработать руки. Если нужна корзинка, её тоже обрабатывают. А каждые полчаса по магазину едет нечто и распыляет какой-то пар-дым. Все соблюдают отсечки на полу. Я было подошёл ближе, но мне сразу: «Сэр, соблюдайте дистанцию». Переговоры у Сергея были очные, длились три дня по два часа. Переводчик отказался приезжать, сказал — всё онлайн. — Я с партнёром один на один говорил, и переводчик в компьютере, в английском я недостаточно силён. Обычно после переговоров в бар выпить или на экскурсию принимающая сторона ведет. Но тут партнёр сказал: мол, у меня семья, дети, опасаюсь. Меня ещё под кондиционером продуло, просил его в аптеку отвезти. Так он перепугался. Когда в аэропорт меня вёз, сказал, что это была основная причина, почему в бар не позвал.

Фото: из личного архива Сергея Шумова

Сергей должен был улетать 27 декабря через Стамбул. — И тут я слышу, что в ЮАР новый штамм вируса обнаружили. Рейс в Турцию отменили, я в аэропорту начинаю искать варианты — ближайшие Цюрих и Амстердам. И тут Цюрих отменяют, беру Амстердам на 23:50.

С юга Африки до «красных кварталов» 13 тысяч километров и 11 часов лёта. — Прилетели. В аэропорту пусто, магазины почти все не работают. Встретила полиция, проверили справки. Я показал старую, ещё из России, а они не заметили. Надо было новую в Претории делать, но где там анализы сдают, неизвестно. Пересадка короткая — всего час. Тут в путешествии вышла заминка. — Все пошли проходить контроль, и меня задержали. Полицейскому не понравилось, что у меня в паспорте нет шенгенской визы транзитной. Я говорю, что не нужна. Сказал мне сотрудник: «Жди». И ушел советоваться со старшим. А разговор слышно. Начальник ему говорит: мол если не выпустишь русского, то придётся в их консульство сообщать. А если окажешься не прав, то за свой счёт его пребывание и билет будешь оплачивать. Тот услышал перспективу и отдал документы. А я кураж поймал, пристал: за что хотели задержать-то? Но подошёл старший и посоветовал: идите, уважаемый, а то повод найдём. Еле успел на самолёт. До Шереметьево 2,5 тысячи километров, три с половиной часа в пути. В самолёте 95% русских, забит полностью. Перед посадкой анкета, а в ней вопрос, когда анализ на ковид сделан. Впрочем, сдали и забыли.

— В аэропорту толпы мигрантов. Через полтора часа я уже в Пулково. То есть почти 34 тысячи километров намотал купец из Всеволожска. — В самолёте вольница, маски на подбородках у многих. По прилёте никто температуру не измерял. Разительно, конечно, если сравнивать с заграницей. Меня жена забрала. А на следующий день пропал вкус, стало знобить, насморк. Обоняние еле-еле есть — когда кофе мелю, чувствую. Лимоном и имбирём лечусь — натёр и чуть ли не полкило за раз засадил с чаем. До врачей Сергей дозванивался долго. «Не хочу быть причиной привоза нового штамма коронавируса. Но мы не убиваемая нация — всем всё равно», — философски замечает он. — Когда дозвонился наконец-то, говорю: алло, я из ЮАР прилетел, там же новый штамм вируса, хочу сдать анализ. В ответ говорят: ожидайте. Плюнул и сходил сам сдал анализ платно в поликлинику. На следующий день врач всё-таки пришёл. Маска за три рубля, без защиты и перчаток. Понимаю. Я ему про ЮАР и новый штамм. Ноль эмоций. Выписал, как он сказал, на всякий случай антибиотики и ушёл.

— Договор-то вы подписали? — уточнил 47news. — Да, всё хорошо, подписали, — повеселел собеседник, добавив, что тест только что пришёл. Положительный. Где-то в ЮАР развел руками бизнесмен из Претории. Виртуально путешествовал до Африки и обратно Виктор Смирнов, 47news

