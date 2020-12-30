Фото: gov.spb.ru

Воссоздание колокольни Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском проспекте, 100, не просто началось, а уже вовсю идет. При самом благоприятном раскладе закончить строительство планируют через год. «Фонтанка» увидела, что на стройплощадке уже появились очертания будущих парадных ворот, над которыми вырастет 55-метровая звонница. При этом возведение доминанты происходит в полусекретной обстановке: подрядчики подписывают соглашения о конфиденциальности, а ответственность за сооружение взял на себя попечительский совет, состав которого не раскрывается.



Подготовка к строительству парадных ворот к колокольне началась еще летом 2020 года. Уже сейчас на этом месте появились кирпичные очертания будущего здания. Несмотря на то, что работы ведутся у всех на виду, уточнить у специалистов этап реализации проекта оказалось нелегко. Сейчас на объекте работают сотрудники ООО «СМУ-98». Это можно узнать лишь по логотипу на их спецодежде, информационного щита, по крайней мере на видном месте, не оказалось.

Совладелец «СМУ-98» Андрей Павлюк со ссылкой на подписанное соглашение о конфиденциальности сообщил, что не может ничего сообщить «Фонтанке» о ходе воссоздания колокольни. «Мы не можем сейчас давать никакие комментарии», — сказал он.

Начальник строительного объекта и представитель генподрядчика Игорь Неженцев тоже не был настроен на разговор. «Сколько у вас вопросов, как будто вы заказчик. Давайте я на все эти вопросы после Нового года отвечу», — предложил он «Фонтанке» и бросил трубку.

Тем не менее источник «Фонтанки», знакомый с ходом работ, дал понять, что они все еще ближе к подготовительной стадии. «Это вам так кажется, что строится. На самом деле это не стройка, это больше... так скажем, макет», — лишь обронил он.



Воссоздание звонницы ведется в границах объекта культурного наследия федерального значения «Монастырь Воскресенский Новодевичий». В комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры «Фонтанке» сообщили, что вся документация по проекту согласована уже давно.

«Работы по восстановлению входных ворот с надвратной Исидоровской колокольней Воскресенского Новодевичьего монастыря ведутся в соответствии с концепцией, единогласно одобренной на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга и согласованной КГИОП документацией», — сообщили в комитете.

Совет по сохранению культурного наследия под председательством бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина одобрил этот проект в сентябре 2018 года, при этом первый камень в основание звонницы был заложен еще в 2016 году. Исидоровская колокольня была построена в 1895 году и уничтожена в начале 1930-х при расширении Забалканского (ныне Московского) проспекта. Инициатором ее воссоздания была компания «Группа Три С». Сначала для разработки проекта привлекли ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть–91», но позже его сменило ООО «Кант». Результаты его труда и представили совету по культурному наследию. Сообщалось, что работы финансировались из частных пожертвований.



Согласно проекту, высота четырехъярусного здания с позолоченным куполом и крестом составит 55,5 метров. Нижний ярус, на котором установят праздничный колокол весом 5 тонн, предлагается использовать как видовую площадку для ограниченных по численности групп.

«Фонтанка» связалась с владельцем и гендиректором «Группы Три С» Евгением Чистяковым. Ему известно, что воссоздание колокольни идет уже давно, но эти вопросы, по его словам, уже вне зоны его ответственности. «Там теперь есть попечительский совет, который этим всем занимается», — сказал Чистяков. По его словам, он поддерживает проект идеологически, насколько это в его силах.

На вопрос, входит ли он в состав совета попечителей, предприниматель не ответил, отметив, что в этом «нет никакой разницы». Строительство ведется на частные средства. «Люди добрые, деньги свои туда тратят», — подчеркнул он.

Что касается отсутствия информационного щита, Чистяков допустил, что, как на любой стройке, здесь не обошлось без технических нюансов. Он уверен, что со временем они устранятся и все «будет правильно». «Конец года, всем тяжело, не всем деталям удается уделять внимание. Я думаю, какие-то мелочи строителям можно простить, главное — пусть строят, все-таки дело хорошее. Пока есть такая возможность, пока есть люди, которые готовы тратить на это деньги, конечно, надо делать», — считает девелопер. Он также сообщил, что про соглашения с подрядчиками о конфиденциальности ничего не знает.



Глава «Группы Три С» верит, что при самом благоприятном раскладе колокольню удастся построить за год, но признается, что не придает большого значения срокам, главное — чтобы дело было сделано.

В марте 2020 года попечительский совет Новодевичьего монастыря встречался с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Помимо него во главе стола можно было видеть игуменью Софию (Силину) и Константина Голощапова, который вместе с Аркадием Ротенбергом основал СМП Банк и стал соучредителем Русского Афонского общества. Его жена владеет совместным бизнесом с Алексеем Полтавченко, сыном экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Остальных участников заседания по фотографиям Смольного узнать трудно, их лица, как и таблички с именами, оказались в расфокусе.



Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга

Реставрация Новодевичьего монастыря началась в 2002 году. Как сообщали в Смольном, на деньги из федерального и городского бюджетов, а также за счет привлеченных средств восстановили Казанский и Афонский храмы, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы и построили часовню во имя преподобного Сергия Радонежского и святой равноапостольной Нины. Как сообщал городской портал «Канонер», последнюю в 2016 году возвели самовольно, без разрешения на строительство. Только в 2018 году Росимущество занялось легализацией постройки.



В мае 2019 года был полностью восстановлен Воскресенский собор монастыря. Его освятил патриарх Кирилл, помогал ему в этом митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. В торжественный момент предстоятель Русской церкви вручил по патриаршему знаку храмостроителя основному владельцу ООО «Возрождение Петербурга» Михаилу Юматову и его сыну Дмитрию, который занимает в компании должность гендиректора. «Возрождение Петербурга» — устоявшийся реставратор комплекса построек Новодевичьего монастыря. По данным СПАРК, за последние три года компания заключила контрактов на обновление облика обители на 312 млн рублей. Заказчиками выступили Минкульт и Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры Минстроя.

По информации СПАРК, Минкульт в 2019 году в рамках реставрации монастыря заключил контракты на 201,1 млн рублей, а в 2020 году — на 429,8 млн. У дирекции Минстроя по этой части цифры не менее масштабные — в 2019 году учреждение заключило контрактов на 218,6 млн рублей. Однако в 2020 году конкурсы на это ведомство не проводило.



Среди бывших благотворителей Новодевичьего монастыря хорошо известен Владимир Кумарин. «Я помогаю Новодевичьему монастырю, Святогорскому монастырю, церкви Святой Евгении в Коломягах. Количество икон, которые выкупил и отдал в церковь, и не вспомню», — рассказывал ныне осужденный бывший «ночной губернатор» Петербурга в интервью «Фонтанке».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»