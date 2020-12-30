Суд отправил в колонию расчленителя с Дыбенко. Кровная месть для него страшнее

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Гамзата Алхаматова. Он признан виновным в убийстве и краже. Об этом 30 декабря сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
На заседаниях было установлено, что в ночь на 21 мая 2019 года Алхаматов, находясь в квартире дома 21/3 по улице Дыбенко, застрелил из пистолета своего родственника, а после расчленил его тело, закопав останки в Петербурге и Ленобласти. После он угнал Cadillac SRX I (GMT 265) за полмиллиона.
Подсудимый вину признал частично, утверждая, что убийство было самообороной, а машину он не крал. Алхаматов рассказал, что в начале мая 2019 года родственник попросил встретить автовоз с «Кадиллаком» и перегнать на Дыбенко, что Гамзат и сделал. 17 мая тот сам прилетел в Северную столицу, чтобы заложить автомобиль. 19 мая он дал Алхаматову ключи, чтобы он мог пользоваться транспортным средством. Вечером того же дня мужчина попал в ДТП и разбил данную ему машину, после чего сдал её в автосервис.
Около двух ночи он вернулся на Дыбенко, где у него из-за аварии возник конфликт с родственником. Перебранка переросла в драку. Мужчина будто бы начал избивать виновника ДТП. Алхаматов пояснил, что поскольку он был физически слабее потерпевшего и тот не прекращал наносить ему удары, то он схватил с тумбочки пистолет с глушителем (переделанный из сигнального под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм), принадлежащий нападавшему, и произвёл, не прицеливаясь, два выстрела. Оба угодили в голову.
Подсудимый уверял, что убивать родственника он не хотел, но, когда понял, что тот умер, скорую вызывать не стал, а пошёл за ножовкой в магазин. Он также разобрал пистолет и выбросил части в Неву с Октябрьской набережной. Той ночью Алхаматов расчленил убитого в ванне. Останки он упаковал в полиэтилен и забрал из сервиса машину. Туловище погибшего мужчина закопал в посёлке Шушары, конечности и голову спрятал во Всеволожском районе Ленобласти.
После этого он отогнал вышеуказанный автомобиль в Выборгский район, оставил под камерой наблюдения. В салоне остались ключи и документы. Преступник знал, что машину так быстро найдут. Затем Алхаматов бежал из Петербурга на попутках, так как боялся кровной мести от родни убитого. В июне он был задержан в Екатеринбурге и этапирован в Северную столицу.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с Алхаматова в пользу семьи убитого 60 270 рублей в счет имущественного ущерба и миллион рублей — в счет возмещения морального вреда.