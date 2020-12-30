Суд отправил в колонию расчленителя с Дыбенко. Кровная месть для него страшнее

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Гамзата Алхаматова. Он признан виновным в убийстве и краже. Об этом 30 декабря сообщает объединённая пресс-служба городских судов.



На заседаниях было установлено, что в ночь на 21 мая 2019 года Алхаматов, находясь в квартире дома 21/3 по улице Дыбенко, застрелил из пистолета своего родственника, а после расчленил его тело, закопав останки в Петербурге и Ленобласти. После он угнал Cadillac SRX I (GMT 265) за полмиллиона.

Подсудимый вину признал частично, утверждая, что убийство было самообороной, а машину он не крал. Алхаматов рассказал, что в начале мая 2019 года родственник попросил встретить автовоз с «Кадиллаком» и перегнать на Дыбенко, что Гамзат и сделал. 17 мая тот сам прилетел в Северную столицу, чтобы заложить автомобиль. 19 мая он дал Алхаматову ключи, чтобы он мог пользоваться транспортным средством. Вечером того же дня мужчина попал в ДТП и разбил данную ему машину, после чего сдал её в автосервис.