Избирателям от Дедушки Мороза. Как депутаты петербуржцев поздравляли по электоральному принципу

«Моя главная задача — помощь избирателям», — говорит депутат Государственной думы Евгений Марченко с наклейки на коробке, которую получили жители муниципального округа № 15 на Новый год. Внутри — чай, тушенка, печенье, макароны, овсянка, масло и другие продукты, которые хорошо бы иметь в хозяйстве. Закупкой подарков занимался муниципальный совет № 15: всего в контракте прописана покупка 9 тысяч наборов за 12 млн рублей. Ничего об изображении депутата Государственной думы в техническом задании нет. «Я постоянно говорю своим коллегам, что в местном самоуправлении нет места для популяризации полит.персон, не относящихся к нашему округу, но меня не слышат. Делают вид, что это нормально — проводить бесплатную агитацию за единороса из Госдумы, выдавать муниципальные подарки за его знаки внимания», — написал на своей странице во «ВКонтакте» муниципальный депутат округа № 15 Сергей Самусев. В беседе с «Фонтанкой» он заметил, что аналогичные подарки получили жители МО «Сергиевское» (в прошлом — «Парнас») (закупка на подарки там обошлась муниципальному бюджету в 10 млн рублей). Отец депутата Государственной думы Евгения Марченко раньше трудился в этом муниципалитете, там так же за муниципальный счет выходит газета «Слово и дело Евгения Марченко».

Глава МО № 15 (округ расположен на избирательной территории Марченко) Сергей Виноградов, впрочем, отрицает, что жителей его округа поздравляют именно таким образом. «Возможно, это было сделано в провокационных целях», — предположил он в беседе с «Фонтанкой». Виноградов также не исключил, что по пути к жителям муниципалитета неизвестные наклеили фотографию Марченко на продуктовый набор или же специально купили такие же наборы и добавили такую наклейку. Интересно, что внутри подарочного набора жители нашли еще и два календарика на 2021 год с изображением Виноградова и Марченко. Их, видимо, тоже подкинули.

Такие поздравления от политиков — дело ежегодное, однако масштабные обороты дарение подарков набирает традиционно ближе к выборам. Электоральный принцип раздачи определил депутат Законодательного собрания Игорь Высоцкий. В посте в группе «ВКонтакте» он заявил о раздаче детских подарков для дошкольников, чьи родители зарегистрированы на территории 9-го избирательного округа. Под записью — сотни комментариев, в основном жители уточняют адреса, но попадаются и негативные отзывы: у кого шоколадка размякла, у нескольких детишек в подарках испортившиеся мандарины. Всем недовольным подарки обещают заменить. На раздачу наборов от Высоцкого в выходные пришел журналист портала MR7. На днях помощники Высоцкого выдавали подарки и для взрослых — продуктовые наборы совпадали с теми, что до этого закупало социальное бюджетное учреждение Невского района. Журналист решил уточнить у депутата подробности, но нарвался на угрозы: Высоцкий назвал репортера «педиком Навального» и заявил, что его хорошо бы «из карабина того».



На подарки для детей потратились и в администрации Петроградского района. На закупку чиновников за 11 миллионов рублей обратил внимание штаб Навального. За эти деньги в детские учреждения должны были поставить более 9 тысяч сладких наборов. Куратором контракта со стороны администрации выступила первый заместитель главы района Марина Лыбанева, дочь спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. В подарок, согласно техзаданию, должны были вложить открытку размерами 105x148 мм. Как утверждают в штабе, открытка такого размера действительно пришла маленьким петроградцам — с наилучшими пожеланиями к детям с её лицевой стороны обращался Вячеслав Макаров.

Кстати, подарки и даже визит Деда Мороза обещают малышам в муниципалитетах Петроградской стороны по программе «секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова». Заявку на визит сказочного Деда можно оформить жителям Аптекарского острова. Открытки с изображением спикера ЗакСа также получили дети, учащиеся в детских садах на Черной речке (МО «Ланское»), которая тоже входит в состав округа Вячеслава Макарова. Активист Павел Чупрунов заметил, что подарки закупал муниципалитет (закупка на 1 млн рублей), а затем передал в детские сады — так, по его словам, объяснили родителям, которые звонили в местную администрацию. Если сравнивать подарки с техническим заданием в закупке, то выходит несколько расхождений: во-первых, конфет в подарке вместо 52 около 30, во-вторых, вместо настольной карточной игры в наборе открытка с изображением спикера. Объяснить казус в муниципалитете не смогли: по городскому телефону на звонок «Фонтанки» никто не ответил.



Лицезреть депутатов Законодательного собрания на открытках придется и детям из Курортного района. Сладкие наборы депутаты Александр Ваймер и Александр Ходосок передали через воспитателей детских садов: сами парламентарии предстали перед педагогами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки (в роли Снегура — Александр Ваймер). А вот единоросс Константин Чебыкин поздравляет сольно: как рассказала «Фонтанке» депутат округа «Морской» Ольга Галкина, ее дочке в школе выдали открытку от единоросса, на обратной стороне была анонсирована в качестве подарка виртуальная сказка от комитета по культуре «Вовка и Лёвка спасают Новый год».



Почти все петербургские единороссы так или иначе отметились в своих округах. В соцсетях партии это названо проектом «Елка желаний». Так, например, лидер фракции «Единая Россия» в петербургском ЗакСе Александр Тетердинко подарил девочке на Новый год игрушечный автомобиль. Депутат Алексей Макаров — конфеты и карандаши с символикой «Единой России». Девочке из Красногвардейского района вместе с планшетом и конфетами достался календарик с депутатом Еленой Раховой.

