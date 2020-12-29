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Избирателям от Дедушки Мороза. Как депутаты петербуржцев поздравляли по электоральному принципу

Петербургские депутаты, служащие как в городском парламенте, так и в Государственной думе и муниципальных советах, задарили петербуржцев подарками. В новогодних наборах — карандаши от Смольного, календари от «Единой России», открытки с изображением избранников, макароны и каша в коробке с напоминающими о политиках наклейками. «Фонтанка» проанализировала новогодний пиар и уровень депутатской щедрости.

«Моя главная задача — помощь избирателям», — говорит депутат Государственной думы Евгений Марченко с наклейки на коробке, которую получили жители муниципального округа № 15 на Новый год. Внутри — чай, тушенка, печенье, макароны, овсянка, масло и другие продукты, которые хорошо бы иметь в хозяйстве. Закупкой подарков занимался муниципальный совет № 15: всего в контракте прописана покупка 9 тысяч наборов за 12 млн рублей. Ничего об изображении депутата Государственной думы в техническом задании нет. «Я постоянно говорю своим коллегам, что в местном самоуправлении нет места для популяризации полит.персон, не относящихся к нашему округу, но меня не слышат. Делают вид, что это нормально — проводить бесплатную агитацию за единороса из Госдумы, выдавать муниципальные подарки за его знаки внимания», — написал на своей странице во «ВКонтакте» муниципальный депутат округа № 15 Сергей Самусев. В беседе с «Фонтанкой» он заметил, что аналогичные подарки получили жители МО «Сергиевское» (в прошлом — «Парнас») (закупка на подарки там обошлась муниципальному бюджету в 10 млн рублей). Отец депутата Государственной думы Евгения Марченко раньше трудился в этом муниципалитете, там так же за муниципальный счет выходит газета «Слово и дело Евгения Марченко».

Глава МО № 15 (округ расположен на избирательной территории Марченко) Сергей Виноградов, впрочем, отрицает, что жителей его округа поздравляют именно таким образом. «Возможно, это было сделано в провокационных целях», — предположил он в беседе с «Фонтанкой». Виноградов также не исключил, что по пути к жителям муниципалитета неизвестные наклеили фотографию Марченко на продуктовый набор или же специально купили такие же наборы и добавили такую наклейку. Интересно, что внутри подарочного набора жители нашли еще и два календарика на 2021 год с изображением Виноградова и Марченко. Их, видимо, тоже подкинули.

Такие поздравления от политиков — дело ежегодное, однако масштабные обороты дарение подарков набирает традиционно ближе к выборам. Электоральный принцип раздачи определил депутат Законодательного собрания Игорь Высоцкий. В посте в группе «ВКонтакте» он заявил о раздаче детских подарков для дошкольников, чьи родители зарегистрированы на территории 9-го избирательного округа. Под записью — сотни комментариев, в основном жители уточняют адреса, но попадаются и негативные отзывы: у кого шоколадка размякла, у нескольких детишек в подарках испортившиеся мандарины. Всем недовольным подарки обещают заменить. На раздачу наборов от Высоцкого в выходные пришел журналист портала MR7. На днях помощники Высоцкого выдавали подарки и для взрослых — продуктовые наборы совпадали с теми, что до этого закупало социальное бюджетное учреждение Невского района. Журналист решил уточнить у депутата подробности, но нарвался на угрозы: Высоцкий назвал репортера «педиком Навального» и заявил, что его хорошо бы «из карабина того».

На подарки для детей потратились и в администрации Петроградского района. На закупку чиновников за 11 миллионов рублей обратил внимание штаб Навального. За эти деньги в детские учреждения должны были поставить более 9 тысяч сладких наборов. Куратором контракта со стороны администрации выступила первый заместитель главы района Марина Лыбанева, дочь спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. В подарок, согласно техзаданию, должны были вложить открытку размерами 105x148 мм. Как утверждают в штабе, открытка такого размера действительно пришла маленьким петроградцам — с наилучшими пожеланиями к детям с её лицевой стороны обращался Вячеслав Макаров.

Кстати, подарки и даже визит Деда Мороза обещают малышам в муниципалитетах Петроградской стороны по программе «секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова». Заявку на визит сказочного Деда можно оформить жителям Аптекарского острова. Открытки с изображением спикера ЗакСа также получили дети, учащиеся в детских садах на Черной речке (МО «Ланское»), которая тоже входит в состав округа Вячеслава Макарова. Активист Павел Чупрунов заметил, что подарки закупал муниципалитет (закупка на 1 млн рублей), а затем передал в детские сады — так, по его словам, объяснили родителям, которые звонили в местную администрацию. Если сравнивать подарки с техническим заданием в закупке, то выходит несколько расхождений: во-первых, конфет в подарке вместо 52 около 30, во-вторых, вместо настольной карточной игры в наборе открытка с изображением спикера. Объяснить казус в муниципалитете не смогли: по городскому телефону на звонок «Фонтанки» никто не ответил.

Лицезреть депутатов Законодательного собрания на открытках придется и детям из Курортного района. Сладкие наборы депутаты Александр Ваймер и Александр Ходосок передали через воспитателей детских садов: сами парламентарии предстали перед педагогами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки (в роли Снегура — Александр Ваймер). А вот единоросс Константин Чебыкин поздравляет сольно: как рассказала «Фонтанке» депутат округа «Морской» Ольга Галкина, ее дочке в школе выдали открытку от единоросса, на обратной стороне была анонсирована в качестве подарка виртуальная сказка от комитета по культуре «Вовка и Лёвка спасают Новый год».

Почти все петербургские единороссы так или иначе отметились в своих округах. В соцсетях партии это названо проектом «Елка желаний». Так, например, лидер фракции «Единая Россия» в петербургском ЗакСе Александр Тетердинко подарил девочке на Новый год игрушечный автомобиль. Депутат Алексей Макаров — конфеты и карандаши с символикой «Единой России». Девочке из Красногвардейского района вместе с планшетом и конфетами достался календарик с депутатом Еленой Раховой.

Фото: Елена Рахова / Официальная группа
Фото: Татьяна Востроилова

Кстати, подарки школьники Петербурга получили и от губернатора Александра Беглова. Небольшим шрифтом на шапке раскраски можно разглядеть подпись дарителей — «Правительство Санкт-Петербурга». Пятью карандашами учащимся предлагается разукрасить картинки по сюжетам сказки «Снежная королева». Есть и ссылка на трансляцию новогоднего шоу. Упоминания, а тем более изображения градоначальника на подарках не нашлось: возможно, все дело в том, что губернаторские выборы были в прошлом году.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Фото: НОВОСТИ СЕСТРОРЕЦКА
Фото: Сергей Самусев/МО № 15 . Актуально (Выборгский район)

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Комментарии (1)

муматор
простите, но покупка всего этого на казённые деньги никак не может считаться подарком от депутанов. Это подарок от налогоплательщиков. Вот если бы они на свои кровные закупили ... но это из области фантастики.
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