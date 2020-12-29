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«Челнока» из Турции задержали в Пулково. Он вез друзьям в Петербург поддельные Chanel и Louis Vuitton

Контрафактные сумки на 3,5 млн рублей нашли в багаже прилетевшего из Турции в Петербург пассажира.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 29 декабря, мужчина прибыл в Россию рейсом Стамбул — Санкт-Петербург. Он прошел по зеленому коридору. Однако когда таможенники заглянули в сопровождающий его багаж, то нашли там целый «галантерейный магазин» с широким ассортиментом сумок, рюкзаков и кошельков. На части изделий нанесены товарные знаки Chanel, MCM, Louis Vuitton.

Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление

Всего порядка 70 единиц. Сам пассажир уверял, что привез гостинцы друзьям из Турции.

Специалисты СЗТУ направили запрос представителям правообладателей товарных знаков. По их заключению всё привезенное — подделки.

Общая сумма ущерба, нанесенная правообладателям, составила около 3,5 миллиона рублей, что является крупным размером.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

Alkaline
Малоценное шмотье. Неужели богатые люди не умеют носить просто качественные вещи без бирок, а менее богатые хотя бы не пытаться под них подделаться?..
261217951
Ага, для друзей. Потом этот товар поступает в интернет-магазины.
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