Контрафактные сумки на 3,5 млн рублей нашли в багаже прилетевшего из Турции в Петербург пассажира.
Как сообщает пресс-служба СЗТУ 29 декабря, мужчина прибыл в Россию рейсом Стамбул — Санкт-Петербург. Он прошел по зеленому коридору. Однако когда таможенники заглянули в сопровождающий его багаж, то нашли там целый «галантерейный магазин» с широким ассортиментом сумок, рюкзаков и кошельков. На части изделий нанесены товарные знаки Chanel, MCM, Louis Vuitton.
Всего порядка 70 единиц. Сам пассажир уверял, что привез гостинцы друзьям из Турции.
Специалисты СЗТУ направили запрос представителям правообладателей товарных знаков. По их заключению всё привезенное — подделки.
Общая сумма ущерба, нанесенная правообладателям, составила около 3,5 миллиона рублей, что является крупным размером.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.