«Всю кровь из меня выпили». Петербуржец получил год исправительных работ за газовую атаку на прокуратуру

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Аркадий Збуржинский, находясь на улице 5 июля 2019 года, распылил в открытое окно прокуратуры «неизвестный газ». Позже мужчина объяснил выходку «внезапной вспышкой гнева», уточнив, что навредить никому из сотрудников он не хотел и прыснул в окно ведомства безопасным дезодорантом. «Всю кровь вы из меня выпили!» — прокомментировал причину своего поступка на суде Збуржинский.

Октябрьский районный суд 28 декабря наказал юрисконсульта из Петербурга за «внезапную вспышку гнева» с газовым баллончиком, направленным в окно кабинета горпрокуратуры на Исаакиевской площади.

Как ранее писала «Фонтанка», газовую атаку на отдел кадров прокуратуры Петербурга, где его резюме рассматривали под лупой, мужчина совершил после безуспешного процесса поиска работы. Юрисконсульта задержали в результате масштабной облавы с участием ФСБ. Этот же гражданин, по данным «Фонтанки», ранее распылял газ в помещениях ЖКС Курортного района и районного ГУЖА на улице Токарева в Сестрорецке.

Суд признал его виновным в хулиганстве с применением предметов, похожих на оружие, и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев.