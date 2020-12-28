Резала, тушила окурки, избивала шваброй. Суд в Петербурге дал условный срок матери-садистке

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 28 декабря, кошмар в семье Супрун длился с марта 2017 года по февраль 2019-го. Отношения между Татьяной и её 13-летней дочкой не складывались, дело постепенно дошло до серьезного рукоприкладства. Не менее пяти раз за два года женщина, понимая, что подросток слабее её, совершала над дочкой насильственные действия.

Так, 20 марта 2017 года Татьяна полоснула девочку ножом по кисти правой руки и указательному пальцу на левой руке. 26 ноября Супрун начала кричать на дочь и выгнала её на улицу, перестав отвечать на домофон. 23 июля 2018 года Супрун снова взялась за нож. Она подошла к школьнице, лежащей на диване и, «используя малозначительный повод, умышленно нанесла ей удар лезвием по голове». После женщина отрезала своему ребенку клок волос, ударила несколько раз по голове и туловищу. Когда потерпевшая села за стол, Супрун схватила ее за волосы и несколько раз ударила головой об стол. 16 февраля 2019 года она била девочку головой об стену и тушила об неё окурок, поставив на колени и велев не издавать ни звука.

24 февраля пьяная Супрун вбежала в ванную, где была дочь, схватила флакон лака, распылила его и подожгла зажигалкой перед её лицом. При этом изо рта матери неслась нецензурная брань и обидное: «Я тебя ненавижу, ты не моя дочь». После мать зашла к ребенку в комнату с ножом и ударила девочку лезвием по голове, затем специально порезала мочку уха. На этом женщина не остановилась и вытолкнула подростка в ванную, где порезала ей ногу и шею сзади, а также нанесла несколько ударов кулаками по лицу и телу. Избитая девочка была выставлена на лестничную клетку. Напоследок мать обратилась к ней с напутствием: «Сбросься с 9 этажа, ты мне не нужна». После возвращения Супрун продолжила избивать подростка, используя ложку для обуви, швабру и кулаки.