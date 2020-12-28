Что в облике тебе моем: архитектурный уровень новостроек растет

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Девелоперы при разработке новых проектов все чаще привлекают сторонние архитектурные бюро. С одной стороны, это позволяет застройщикам не зацикливаться на определенных стилях и форматах, с другой — удовлетворить разноплановые вкусы будущих жильцов.

По данным исследования Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», архитектура комплекса сегодня входит в топ-10 требований к жилью среди покупателей квартир в новостройках. Причем в последнее время в этом топе архитектура поднялась на несколько пунктов вверх.

«Тенденцией последних лет стало пристальное внимание к деталям, причем как со стороны девелоперов и архитекторов, так и со стороны будущих жителей, — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Внешний облик жилых домов стал важен для покупателей не только в дорогих сегментах, но и в классе комфорт. Причем, по опыту нашего холдинга Setl Group, могу сказать, что интересует людей не только экстерьер зданий в целом и общая цветовая гамма фасадов, но и даже оттенки отдельных элементов, например, плитки, используемой в облицовке. Или наличие определенных архитектурных деталей, обещанных застройщиком». Как отмечают аналитики, ранее сторонние архитектурные бюро в основном привлекались при реализации проектов классов бизнес и премиум. Сейчас это часто встречается и в сегменте комфорт: участие привлеченных архитекторов позволяет разнообразить облик жилых комплексов конкретного застройщика и внести «свежие» ноты в экстерьер домов.

Отсюда и все более интересные в архитектурном плане проекты — например, хаотичное расположение окон. Этот модный нынче прием позволяет вспомнить гениальные творения Гауди и Хундертвассера, которых заурядными уж точно не назовешь. Нарисовать, чтобы согласовать Когда девелопер принимает решение привлечь архитектурное бюро, то перед ним встаёт вопрос выбора исполнителя. А это уже зависит от целей и возможностей заказчика. По словам директора по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Яна Фельдмана, в первую очередь застройщик обращает внимание на предыдущие работы: насколько совпадают взгляды девелопера и архитектора. Не менее важно, могут ли предложенные идеи быть реализованы в конкретной локации, учитывают ли они градостроительные моменты и особенности ландшафта. «Заказчик ищет архитектора с подобным опытом в соответствующем классе жилья. Для него важно умение создать контекстуальный архитектурного-градостроительный облик, который можно будет впоследствии согласовать. В зонах регулирования застройки, в исторических частях города обычно класс недвижимости выше, проектирование и согласование сложнее, поэтому и требования к умению архитекторов тоже выше», — соглашается архитектор бюро SLOI ARCHITECTS Валентин Коган.

В случае со статусным жильём на окончательное решение девелопера влияет не только опыт архитектора, но и его известность. По мнению главного специалиста по маркетингу Группы ЦДС Натальи Кукушкиной, если проект «дорогой и модный», то заказчики стараются подобрать и соответствующее бюро — с именем и репутацией, которые будут дополнительно работать на имидж жилого комплекса. Ещё один вариант подбора архитектора — это конкурс, целью которого является не только выбор того, кто будет работать над конкретным проектом, но и знакомство с деятельностью других мастерских и бюро. Как рассказала заместитель председателя совета директоров холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) Нина Креславская, когда компания проводила тендер на проект премиального дома в Москве, то удалось познакомиться с работами сразу нескольких талантливых команд архитекторов. Конкурс тогда выиграло проектное бюро «Меганом». Но благодаря участию в нем новых лиц и компаний, холдинг привлек и других архитекторов к участию в реализации своих проектов, на этот раз уже в Петербурге.

Кроме того, конкурсы зачастую помогают проявить себя и молодым архитекторам. Как рассказала руководитель архитектурно-дизайнерской группы «Группы ЛСР» Оксана Андросова, по результатам одного из них по чертежам победителей были построены десять домов в жилом комплексе бизнес-класса в Петроградском районе.

Сперва удобство, потом красота По словам Натальи Кукушкиной, обычно застройщик придерживается правила, что дома должны быть удобными, что функциональность прежде всего. В связи с этим нередко требования к оформлению фасадов зданий формируют после создания объёмно-планировочных решений, а не наоборот. «Иногда кажется, что архитекторы сначала нарисовали фасад, а потом пытались встроить в объекты планировки квартир. Это, безусловно, неправильный путь, ведь эргономика квартиры наиболее важна для покупателей. Поэтому необходимо соблюдать баланс между оригинальностью архитектуры и функциональностью пространства», — соглашается Ян Фельдман. Найти компромисс Однако не всегда какие-то нестандартные особенности проектов являются прихотью архитекторов. Как объяснил Валентин Коган, подобные решения часто связаны со спецификой застройки, ограничениями по инсоляции и отступам от так называемых «красных линий». Для архитектора важно, чтобы недостатки и своеобразие земельного участка стали визитной карточкой дома.

«Здесь важнее не сопротивляться течению, а поймать волну. Тогда все получится, — говорит Валентин Коган. — У архитектора должно быть видение, что правильно для каждого места и для здания. И я стараюсь до заказчика доносить свои мотивы и замыслы». Впрочем, иногда нестандартные планировки могут вызвать интерес у потенциальных покупателей. К примеру, в одном из проектов холдинга «РСТИ» присутствуют наклонные фасады. Как рассказала Нина Креславская, благодаря мастерству проектировщиков даже с острыми углами эти планировки получились максимально функциональными и комфортными. И пользуются большой популярностью. «Нестандартные архитектурные решения, конечно, могут влиять на комфорт жителей и удобство эксплуатации. Например, если здание имеет необычную конфигурацию, то в нем могут появиться комнаты непрямоугольной формы. Возможно, в элитном жилье такие варианты будут востребованы: в полукруглой гостиной площадью 40–50 кв. м вполне можно оформить лаундж-зону или танцпол для вечеринок. Однако в масс-маркете, где важно максимально рационально использовать пространство, такие помещения неуместны», — уверена генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева.

Само собой, и застройщику, и архитектору важно, чтобы их совместное творение увидело свет. По словам Валентина Когана, пару раз ему пришлось отказаться от сотрудничества с заказчиком при реализации проектов на Крестовском острове. Дело в том, что обе стороны не сошлись во мнениях, насколько будет уместен проект в данном конкретном месте и насколько он удачно впишется в архитектурный ландшафт. В любом случае, архитектор предлагает свое видение проекта, но окончательное решение — за застройщиком, который лучше знает запросы покупателей. По словам Оксаны Андросовой, чаще всего можно найти компромисс. Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»