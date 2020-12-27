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На доме-памятнике на Большой Морской вырастет мансарда

Комитет по охране памятников Петербурга выдал положительное заключение на устройство мансарды на дворовой части дома Альбрехта на Большой Морской улице в рамках обустройства здания под гостиницу. Информация об этом опубликована на сайте КГИОП.

В соответствии с заключением, проектом предусматривается реконструкция дворовой части здания, которая не является объектом культурного наследия, для обустройства гостиницы. В частности, это устройство мансарды в чердачном пространстве с увеличением отметки конька на один метр, изменение дворовых фасадов (расшивка низа оконных проемов по высоте), устройство балконов, перекрытие двора светопрозрачной кровлей на уровне 2-го этажа.

Комитет по охране памятников счел, что проект соответствует режиму зон охраны объектов культурного наследия. Заявителем в согласовании проекта выступает ООО «Архитектурная мастерская Апостола».

Дом И. Альбрехта (А. Н. Свистунова, Г. Ф. Эйлерса) расположен по адресу: Большая Морская улица, 19, литера А. Здание в 1831 году возвели по проекту архитектора Василия Стасова, в 1868 году его перестроили по проекту Виктора Шретера. Постройка в ее современном виде — образец эклектики. В 2020 году здание включили в реестр объектов культурного наследия.

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