На доме-памятнике на Большой Морской вырастет мансарда

Комитет по охране памятников Петербурга выдал положительное заключение на устройство мансарды на дворовой части дома Альбрехта на Большой Морской улице в рамках обустройства здания под гостиницу. Информация об этом опубликована на сайте КГИОП.



В соответствии с заключением, проектом предусматривается реконструкция дворовой части здания, которая не является объектом культурного наследия, для обустройства гостиницы. В частности, это устройство мансарды в чердачном пространстве с увеличением отметки конька на один метр, изменение дворовых фасадов (расшивка низа оконных проемов по высоте), устройство балконов, перекрытие двора светопрозрачной кровлей на уровне 2-го этажа.