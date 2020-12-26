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В Петербурге построили новый ЗАГС. Он мог бы конкурировать с дворцами в центре города

Новое здание, где можно сочетаться браком, построили в Красносельском районе Петербурга. Оно большое, светлое и просторное.

Фото: пресс-служба комитета по строительству
Фото: пресс-служба комитета по строительству
Фото: пресс-служба комитета по строительству
Фото: пресс-служба комитета по строительству

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по строительству, дано разрешение на ввод в эксплуатацию, заработает ЗАГС уже в следующем году. Он находится на улице Доблести. Подобие дворца с одной стороны стоит на фоне панельных многоэтажек, с другой — через дорогу от Южно-Приморского парка. Раньше в Красносельском районе вообще не было отдельно стоящего ЗАГСа.

Это один из самых больших ЗАГСов в городе, площадь здания — больше 2,5 тысячи квадратных метров. В день здесь могут регистрировать по 18 браков. Стройку начали прошлым летом, работы были оценены более чем в 220 миллионов рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

ivan5_5e4d10fe646f6
Зеркало ростовое на лестнице из кусочков - подешевше чтобы. Говорят смотреться в такое плохая примета
264736351
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.................
260650801
Тем кто у в Питере плодится и размножается такие ЗАГСы не нужны. У них
церемонии прямо на улице, там же, где и баранов режут...
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