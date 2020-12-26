Как рассказали «Фонтанке» в комитете по строительству, дано разрешение на ввод в эксплуатацию, заработает ЗАГС уже в следующем году. Он находится на улице Доблести. Подобие дворца с одной стороны стоит на фоне панельных многоэтажек, с другой — через дорогу от Южно-Приморского парка. Раньше в Красносельском районе вообще не было отдельно стоящего ЗАГСа.

Это один из самых больших ЗАГСов в городе, площадь здания — больше 2,5 тысячи квадратных метров. В день здесь могут регистрировать по 18 браков. Стройку начали прошлым летом, работы были оценены более чем в 220 миллионов рублей.