FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -8
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Малышу из Ленобласти требуется помощь

У 4-летнего Муслима аномалия развития сосудов головного мозга. Обнаружили её после того, как произошло кровоизлияние. Мальчику сделали операцию, после которой часть мозга оказалась незащищённой — в черепе осталось отверстие, его необходимо закрыть биоимплантатом. Но такое лечение не входит в полис ОМС.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Муслим Алибеков, 4 года.

Состояние после трепанации черепа.

Спасёт операция. Требуется биоимплантат. Не хватает 1 831 716 руб.

«Весной у сына случилось кровоизлияние в мозг. Он упал и потерял сознание прямо у меня на глазах. На скорой Муслима увезли в больницу. В Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса (Санкт-Петербург) у него выявили внутримозговую гематому. Чтобы удалить её, нейрохирурги вырезали в черепе костный лоскут размером почти 12 см.

По результатам обследования у сына обнаружили аномалию развития сосудов головного мозга. Его срочно перевезли в другую клинику и провели внутрисосудистое лечение. Состояние осложнялось гидроцефалией — в желудочках мозга скапливалась жидкость, врачи провели шунтирование. После операций Муслим не мог двигаться, сын заново учился ходить, разговаривать.

Сейчас он почти полностью восстановился, но отверстие в черепе после трепанации остается открытым. Врачи пытались закрыть его собственным костным лоскутом Муслима, однако послеоперационный рубец воспалился, и лоскут пришлось удалить. Мозг Муслима остается незащищённым, и любой удар может привести к тяжелым последствиям.

Сыну нужна пластика дефекта имплантатом из специального материала, который по мере роста ребёнка будет замещаться собственной костной тканью, и в будущем операции уже не потребуются. Однако по полису ОМС лечение с использованием данного материала и технологий не оплачивается. Прошу, помогите! В семье трое детей, нам не по силам собрать средства». Рамита Алибекова, Ленинградская область.

Рамиз Алимов, нейрохирург Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса (Санкт-Петербург):

«У Муслима посттрепанационный дефект левой лобно-височно-теменной кости. Ему необходимо хирургическое лечение, разделённое на два этапа. Сначала предстоит удалить очаги патологического окостенения и выполнить пластику твёрдой мозговой оболочки, затем закрыть дефект аллотрансплантатом, выполненным из биодеградируемого материала Custombone».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

262370901
Позор путину и всей его кобанде.
Koxae
Позор какой-то. Тоже скатились в попрошайничество. Фу прям. Я долго терпела всякий мусор от Фонтанки ради редкого интересного материала. Но это вот позорище - последняя капля. Прощай Фонтанка.
263898651
А где социальное государство, Путин, для чего в е эти пресс конференции, парады победы? Для чего деды воевали? Что бы потом дети милостыню просили?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний