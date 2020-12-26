Малышу из Ленобласти требуется помощь

«Весной у сына случилось кровоизлияние в мозг. Он упал и потерял сознание прямо у меня на глазах. На скорой Муслима увезли в больницу. В Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса (Санкт-Петербург) у него выявили внутримозговую гематому. Чтобы удалить её, нейрохирурги вырезали в черепе костный лоскут размером почти 12 см.

По результатам обследования у сына обнаружили аномалию развития сосудов головного мозга. Его срочно перевезли в другую клинику и провели внутрисосудистое лечение. Состояние осложнялось гидроцефалией — в желудочках мозга скапливалась жидкость, врачи провели шунтирование. После операций Муслим не мог двигаться, сын заново учился ходить, разговаривать.

Сейчас он почти полностью восстановился, но отверстие в черепе после трепанации остается открытым. Врачи пытались закрыть его собственным костным лоскутом Муслима, однако послеоперационный рубец воспалился, и лоскут пришлось удалить. Мозг Муслима остается незащищённым, и любой удар может привести к тяжелым последствиям.

Сыну нужна пластика дефекта имплантатом из специального материала, который по мере роста ребёнка будет замещаться собственной костной тканью, и в будущем операции уже не потребуются. Однако по полису ОМС лечение с использованием данного материала и технологий не оплачивается. Прошу, помогите! В семье трое детей, нам не по силам собрать средства». Рамита Алибекова, Ленинградская область.