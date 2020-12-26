Малышу из Ленобласти требуется помощь

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Муслим Алибеков, 4 года.
Состояние после трепанации черепа.
Спасёт операция. Требуется биоимплантат. Не хватает 1 831 716 руб.
«Весной у сына случилось кровоизлияние в мозг. Он упал и потерял сознание прямо у меня на глазах. На скорой Муслима увезли в больницу. В Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени
По результатам обследования у сына обнаружили аномалию развития сосудов головного мозга. Его срочно перевезли в другую клинику и провели внутрисосудистое лечение. Состояние осложнялось гидроцефалией — в желудочках мозга скапливалась жидкость, врачи провели шунтирование. После операций Муслим не мог двигаться, сын заново учился ходить, разговаривать.
Сейчас он почти полностью восстановился, но отверстие в черепе после трепанации остается открытым. Врачи пытались закрыть его собственным костным лоскутом Муслима, однако послеоперационный рубец воспалился, и лоскут пришлось удалить. Мозг Муслима остается незащищённым, и любой удар может привести к тяжелым последствиям.
Сыну нужна пластика дефекта имплантатом из специального материала, который по мере роста ребёнка будет замещаться собственной костной тканью, и в будущем операции уже не потребуются. Однако по полису ОМС лечение с использованием данного материала и технологий не оплачивается. Прошу, помогите! В семье трое детей, нам не по силам собрать средства». Рамита Алибекова, Ленинградская область.
Рамиз Алимов, нейрохирург Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени
«У Муслима посттрепанационный дефект левой лобно-височно-теменной кости. Ему необходимо хирургическое лечение, разделённое на два этапа. Сначала предстоит удалить очаги патологического окостенения и выполнить пластику твёрдой мозговой оболочки, затем закрыть дефект аллотрансплантатом, выполненным из биодеградируемого материала Custombone».
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тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».