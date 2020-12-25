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«Газпром нефть» создала центр промышленных инноваций. Он разместится в ОЭЗ Петербурга и будет сопровождать проекты от их поиска до внедрения

«Газпром нефть» создала Технологический центр промышленных инноваций для управления комплексом научно-исследовательских работ. В его составе будет работать лабораторно-пилотный комплекс, который компания разместит в особой экономической зоне (ОЭЗ) Петербурга.

Как сообщает пресс-служба «Газпром нефти» 25 декабря, оператором Технологического центра промышленных инноваций станет дочерняя структура «Газпромнефть — Промышленные инновации».

«Новый Центр охватит всю цепочку управления технологическими инновациями — от определения потребностей бизнеса до разработки и внедрения технологий в производственные процессы», — отметил генеральный директор Технологического центра промышленных инноваций «Газпром нефти» Михаил Никулин.

Специалисты нового предприятия будут искать и анализировать перспективные решения, возьмут на себя инжиниринг разработанных технологий, их коммерциализацию, лицензирование и другие процессы вплоть до внедрения.

Лабораторно-пилотный комплекс разместится на площадке «Новоорловская» ОЭЗ Петербурга. К работе над инновациями также привлекут предприятия из омского научно-производственного кластера компании.

Сумма, которую «Газпром нефть» планирует инвестировать в этот проект, не называется.

Руководитель ОЭЗ Тамара Рондалева сообщила, что три новых инвестора, в числе которых «Газпром нефть», направили на проекты в особой экономической зоне 3,8 млрд рублей.

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