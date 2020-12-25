«Газпром нефть» создала центр промышленных инноваций. Он разместится в ОЭЗ Петербурга и будет сопровождать проекты от их поиска до внедрения

«Новый Центр охватит всю цепочку управления технологическими инновациями — от определения потребностей бизнеса до разработки и внедрения технологий в производственные процессы», — отметил генеральный директор Технологического центра промышленных инноваций «Газпром нефти» Михаил Никулин.

«Газпром нефть» создала Технологический центр промышленных инноваций для управления комплексом научно-исследовательских работ. В его составе будет работать лабораторно-пилотный комплекс, который компания разместит в особой экономической зоне (ОЭЗ) Петербурга.

Специалисты нового предприятия будут искать и анализировать перспективные решения, возьмут на себя инжиниринг разработанных технологий, их коммерциализацию, лицензирование и другие процессы вплоть до внедрения.



Лабораторно-пилотный комплекс разместится на площадке «Новоорловская» ОЭЗ Петербурга. К работе над инновациями также привлекут предприятия из омского научно-производственного кластера компании.



Сумма, которую «Газпром нефть» планирует инвестировать в этот проект, не называется.



Руководитель ОЭЗ Тамара Рондалева сообщила, что три новых инвестора, в числе которых «Газпром нефть», направили на проекты в особой экономической зоне 3,8 млрд рублей.

