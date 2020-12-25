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Из дома арестованного министра Куракина под Петербургом вынесли оружие. Деньги не отдала жена

Заместитель главы правительства Подмосковья, экс-глава петербургского КУГИ Дмитрий Куракин лишился арсенала. Пока он обживается в изоляторе, в его дом зашли под видом разведчиков и потребовали выдать «преступно нажитое». Искали деньги, но удовлетворились коллекцией оружия.

Как пишет 25 декабря 47news, о визите незваных гостей в частный дом во Всеволожске в Ленобласти полиции два дня назад сообщила жена Куракина Оксана. По её словам, ещё 19-го числа ей позвонил мужчина, который представился знакомым мужа Артёмом и предупредил о возможных проблемах — якобы возникнуть они могут из-за охотничьего ружья, владелец которого теперь в изоляторе.

Собеседник заверил, что поможет сдать оружие в лицензионно-разрешительный отдел, однако в оговоренное время на следующий день приехал не он, а двое мужчин. Один из них назвался сотрудником Службы внешней разведки и потребовал не только охотничье ружьё, но всё оружие, которое будто бы запрещено хранить арестанту. Деньги и ценности, «полученные преступным путём», было предложено выдать добровольно.

Таких не нашлось, зато оружия оказалось с запасом. Женщина отметила, что «разведчики» сыпали подробностями дела так, что создавалось впечатление их осведомлённости. Поверив сотрудникам, она выдала немецкое ружьё Blazer, французское Verney Carron, отечественный карабин Orsis и итальянские ружья — охотничье Benelli и спортивное Beretta. Газовый пистолет и коллекционную шашку оставлять в доме также не стала.

Перед обращением в полицию Куракина связалась с адвокатами мужа, те сообщили, что никаких процессуальных движений по делу не было. Телефон ловкачей закономерно не отвечал.

Дмитрий Куракин арестован до 17 января по подозрению в особо крупной взятке. Позднее сообщалось, что ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, а также особо крупном мошенничестве.

Куракин долгое время работал в петербургской администрации, с 2010-го до 2012 года возглавлял КУГИ. Последнее место работы — зампредседателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования. Однако следствие интересует его деятельность в качестве директора департамента имущественных отношений Минобороны в 2012–2017 годах. По мнению СК, Куракин вместе с другими фигурантами реализовали схему, по которой производили вырубку леса под видом санитарной. Древесина продавалась в Китай, а освобожденные участки за вознаграждение передавали предпринимателям, которые были заинтересованы в месте для мусорных полигонов.

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Комментарии (5)

Ref
Легко пришло, легко и ушло.
vivich
Экспроприация экспроприаторов...
AGP
Министров, как и правительств, развелось, аки собак, в каждом субъекте свои.
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