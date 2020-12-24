Множество видеокамер запечатлели падение крупного небесного тела в Китае. На записях видно, как ярко он осветил землю в тёмное время суток и какой необычный след оставил на небосводе. Сейсмологический центр КНР зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай 23 декабря в 7:25 по местному времени (2:25 мск). Теперь учёные просматривают его видеозаписи. Доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра, изучавший падение в 2015 году метеорита в Челябинской области, назвал упавший в Китае метеорит шикарным из-за его долгого падения — яркая вспышка в небе длилась 29 секунд.

«Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошел почти по касательной: наклон траектории к горизонтали меньше 10 градусов», — цитирует Замоздру РИА Новости 24 декабря.

По оценке профессора Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгения Зубко, объект мог быть радиусом до 1 метра и массой около 10 тонн. «Падение метеоритов — явление нередкое. Отмечается падение осколков астероидов, ядер комет и даже спутников больших планет, таких, как Луна. Что касается этого случая, это, скорее всего, крупный объект. При входе в атмосферу метеорит нагревается часто до 3–4 тысяч градусов Цельсия, появляется свечение в видимом диапазоне — его видно невооруженным глазом. Радиус этого объекта примерно 1 метр, значит, масса более 10 тонн. Это очень крупный объект. Метеориты такого размера встречаются редко, примерно один случай на миллиард случаев падения метеорита радиусом в 1 сантиметр», — сказал Зубко РИА Новости. По его словам, после прохождения метеорита через атмосферу некоторое время остается видимый след — облако мелких обломков — пыли — и результатов горения внешней поверхности объекта. Если явление происходит в утренних или вечерних сумерках, эти продукты горения и разрушения метеороида подсвечиваются солнечным светом и хорошо видны с поверхности земли. Интересно, что японский метеоспутник «Химавари-8» на геостационарной орбите с помощью инфракрасного (теплового) детектора зафиксировал дымный след от падения объекта.

«Может быть, теперь можно будет оценить интенсивность излучения от этого следа… В момент падения объекта на землю в точке удара должен был быть взрыв. Разрушения в этом месте должны быть серьезными из-за большой массы объекта — в сотни раз превышающей массу артиллерийского снаряда. Если он упал в горах, они будут меньше из-за того, что там скальная порода. Китаю везет, и их ученых можно только поздравить — возможно, процентов 10 от объекта они смогут собрать», — добавил Зубко.

Кадр из видео в YouTube

В поисках обломков могут помочь видеозаписи. «Свечение болида отмечалось довольно долго — около 30 секунд. Падение было не вертикальным, а под пологим углом — вдоль горизонта. При вертикальном падении объект прошел бы всю атмосферу за три секунды. Скорее всего, его найдут. Если падение метеорита снимается с нескольких точек, можно восстановить траекторию и, таким образом, примерно определить место падения», — отметил учёный.