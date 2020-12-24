Из плюсов пандемии: в Петербурге разрешили удаленно отказываться от радиоточки

«Российские сети вещания и оповещения» сообщили, что из-за коронавируса в Петербурге до конца декабря и весь январь можно будет подать заявление на отключение радиоточки онлайн, без личного визита.
«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 24 декабря 2020 года по 31 января 2021 года прием населения по адресу: Варшавская ул., д. 118, временно прекращен. В целях соблюдения мер безопасности прием заявлений в указанный период будет осуществляться дистанционным способом», — говорится в опубликованном на сайте ФГУП сообщении, на которое жители обратили внимание 24 декабря. О возобновлении приема обещают проинформировать дополнительно.
Отправить заявление на установку, восстановление и отключение радиоточки теперь можно почтовым отправлением по адресу: 196240, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 118, по электронной почте: info@spb.rsvo.ru и даже по факсу: (812) 318-16-43. Бланк заявления на установку радиоточки и квитанцию на оплату пошлины за отключение (100 рублей) можно скачать здесь.
Сейчас по сети проводного радиовещания Санкт-Петербурга передают свои сигналы «Радио России», «Маяк» и «Санкт-Петербург». Абонентская плата за пользование радиоточкой ежемесячная и включается в квитанции — 102,5 рубля.