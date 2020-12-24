Из плюсов пандемии: в Петербурге разрешили удаленно отказываться от радиоточки

«Российские сети вещания и оповещения» сообщили, что из-за коронавируса в Петербурге до конца декабря и весь январь можно будет подать заявление на отключение радиоточки онлайн, без личного визита.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 24 декабря 2020 года по 31 января 2021 года прием населения по адресу: Варшавская ул., д. 118, временно прекращен. В целях соблюдения мер безопасности прием заявлений в указанный период будет осуществляться дистанционным способом», — говорится в опубликованном на сайте ФГУП сообщении, на которое жители обратили внимание 24 декабря. О возобновлении приема обещают проинформировать дополнительно.