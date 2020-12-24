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Из плюсов пандемии: в Петербурге разрешили удаленно отказываться от радиоточки

«Российские сети вещания и оповещения» сообщили, что из-за коронавируса в Петербурге до конца декабря и весь январь можно будет подать заявление на отключение радиоточки онлайн, без личного визита.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 24 декабря 2020 года по 31 января 2021 года прием населения по адресу: Варшавская ул., д. 118, временно прекращен. В целях соблюдения мер безопасности прием заявлений в указанный период будет осуществляться дистанционным способом», — говорится в опубликованном на сайте ФГУП сообщении, на которое жители обратили внимание 24 декабря. О возобновлении приема обещают проинформировать дополнительно.

Отправить заявление на установку, восстановление и отключение радиоточки теперь можно почтовым отправлением по адресу: 196240, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 118, по электронной почте: info@spb.rsvo.ru и даже по факсу: (812) 318-16-43. Бланк заявления на установку радиоточки и квитанцию на оплату пошлины за отключение (100 рублей) можно скачать здесь.

Сейчас по сети проводного радиовещания Санкт-Петербурга передают свои сигналы «Радио России», «Маяк» и «Санкт-Петербург». Абонентская плата за пользование радиоточкой ежемесячная и включается в квитанции — 102,5 рубля.

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Комментарии (10)

Skazochny
Лет пять назад отключал письмом на электронную почту...
264731031
Мало того, что пошлина, так сделали всё, чтобы максимально усложнить процесс отключения.

Надо прислать им копии на почту
1. Паспорта
2. Регистрации на собственность квартиры, прописку,
3. Квитанцию ЖКХ
5. Оплаченную пошлину
456345
пошлина в 100 рэ за отключение непопулярного сервиса улыбнула.
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