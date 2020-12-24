Как 24 декабря сообщили в ГМЗ, сундуки обтянуты кожей и пронумерованы: на них стоят цифры 17, 24, 26. На крышке последнего, помимо номера, также закреплена овальная металлическая накладка с гравированным изображением монограммы вдовствующей императрицы Марии Федоровны: под короной стоит буква «Ф», обвитая лентой, образующей «М». Такие детали должны были быть на всех крышках, но в какой-то момент они были утрачены.

Три дорожных сундука супруги Александра III, императрицы Марии Фёдоровны, стали частью коллекции музея-заповедника «Царское Село». Их планируют выставить в Гардеробной Александровского дворца после его открытия.

Внутри сундуков 17 и 24 сохранились бумажные овальные этикетки с фиолетовым оттиском. Благодаря изображению двуглавого орла и надписи под ним «В. ДЕРИНГЪ / С.ПЕТЕРБУРГЪ / Литейный пр. домъ № 46» научные сотрудники смогли понять, что предметы были созданы под заказ в петербургской мастерской Вильгельма Деринга — одного из постоянных поставщиков двора императрицы Марии Федоровны.

Внутри все сундуки обиты светлой тканью, а крышки декорированы тесьмой в цвет. Предметы хранились в частной коллекции и пребывают в хорошем состоянии. ГМЗ выкупил их за счёт спонсорской поддержки. Сумма сделки не разглашается. Сейчас сундукам предстоит небольшая реставрация «для придачи им экспозиционного вида».



15 помещений Александровского дворца после реставрации станут доступны посетителям уже в 2021 году. Восстановление убранства велось с 2015 года. Часть залов уже готова и была показана прессе до открытия.

