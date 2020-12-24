«Отели Северной Пальмиры» купили здание «Ростелекома» на Чехова. Его хотят приспособить под апартаменты

Здание площадью 4,3 тыс. кв. м располагается рядом со станцией метро «Чернышевская». Сумма сделки не называется, но эксперты издания считают, что стоимость объекта может составить около 430 млн рублей, еще примерно 220 млн рублей покупатель может потратить на его приспособление.

Как сообщает 24 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на сопровождавшую сделку компанию Rusland SP, объект планируют переделать под комплекс апартаментов бизнес-класса с коммерческой инфраструктурой на первом этаже.

Издание отмечает, что «Отели Северной Пальмиры» не первый раз покупают бывшее имущество «дочки» «Ростелекома», который активно избавляется от непрофильных активов. Около года назад компания приобрела историческое здание на Гороховой, 16, а в начале 2020 года — здание на Чапыгина, 5.

ООО «Отели Северной Пальмиры» занимается реконструкцией, приспособлением, запуском в эксплуатацию и управлением гостиницами в Петербурге. На его счету 17 действующих или готовящихся к открытию гостиниц, в том числе Grand Catherine Palace на Невском проспекте и «Империал Арт Отель» на набережной Фонтанки. Общая площадь объектов фирмы составляет 20,6 тыс. кв. м.

По данным СПАРК, выручка ООО «Отели Северной Пальмиры» в 2019 году составила 7,6 млн рублей. Компания принадлежит предпринимателю Ивану Смирнову. Он также владеет 50% ООО «УК "Отели Северной Пальмиры"», выручка которого в прошлом году составила 30,3 млн рублей. Оставшиеся 50% фирмы — в собственности Кристины Смирновой.