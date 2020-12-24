Сын экс-главы Выборга уволен из правительства Ленобласти. Его отца обвиняют в хищении полутора миллиардов из казны

Из правительства Ленобласти уволили главу комитета по молодежной политике Алексея Орлова. Об этом 24 декабря сообщили в официальном телеграм-канале администрации региона.
В сообщении уточняется, что Орлов освобожден от должности «из-за истечения контракта». Он возглавлял молодежный комитет с апреля 2018 года. Конкурс на замещение должности назначен на 25 декабря, на него заявились 27 претендентов, пишет 47news. По данным издания, наиболее перспективным кандидатом является первый заместитель комитета по развитию малого бизнеса Анастасия Толмачева.
Алексей Орлов — сын экс-главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова, который находится под домашним арестом по делам о хищениях в общей сложности примерно 1,5 млрд из казны Выборга.