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На Васильевском мужчину госпитализировали после падения с 15-го этажа. Он упал на глазах у матери

В Василеостровском районе Петербурга мужчина разбился после падения из окна высотки 23 декабря. Автомобиль скорой помощи забрал его живым.

О падении человека на улице Беринга, 23/2, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях рассказывают, что слышали крик и звук удара, при этом некоторым показалось, что кричала как будто женщина.

Свидетели утверждают, что с козырька парадной сняли бородатого брюнета. «Двигал головой и глазами моргал, пока его в машину реанимации несли», — пишет Руслан.

По данным «Фонтанки», пострадавшему 33 года, он сорвался с предпоследнего, 15 этажа, на глазах у матери. В пресс-службе Городской станции скорой помощи уточнили, что состояние мужчины оценивается как крайне тяжёлое. Полицейские исследуют обстоятельства случившегося и думают, что не все видят финал пути на больничной койке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Dim22
Раз жив значит белка
Maxi 555
Полицейские исследуют обстоятельства случившегося и думают, что не все видят финал пути на больничной койке. А можно перевести это предложение на русский. Уж очень интересно расшифровать смысл написанного.
Тень Отца
"и думают, что не все видят финал пути на больничной койке."
менее сложным слогом можно?
суицидик? псих? белку словил?
это же надо - с 15 этажа и не помер, на куски не разлетелся...
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