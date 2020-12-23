В Василеостровском районе Петербурга мужчина разбился после падения из окна высотки 23 декабря. Автомобиль скорой помощи забрал его живым.
О падении человека на улице Беринга, 23/2, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях рассказывают, что слышали крик и звук удара, при этом некоторым показалось, что кричала как будто женщина.
Свидетели утверждают, что с козырька парадной сняли бородатого брюнета. «Двигал головой и глазами моргал, пока его в машину реанимации несли», — пишет Руслан.
По данным «Фонтанки», пострадавшему 33 года, он сорвался с предпоследнего, 15 этажа, на глазах у матери. В пресс-службе Городской станции скорой помощи уточнили, что состояние мужчины оценивается как крайне тяжёлое. Полицейские исследуют обстоятельства случившегося и думают, что не все видят финал пути на больничной койке.