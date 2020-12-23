«Вы не организация». Почему материнский капитал на частный садик приходится выбивать через суд

Ежегодные походы в суд приходится совершать родителям в Петербурге, выбравшим частные детские сады, зарегистрированные на индивидуальных предпринимателей. Пенсионный фонд не считает такие учреждения организациями и не соглашается оплачивать их услуги средствами материнского капитала.

Петербуржец Владимир выбрал для своей дочери детский сад Bezzapinki. Это билингвальное учреждение со стажем более семи лет на рынке дошкольного обучения. «Персональный подход, геймификация занятий и интерактивное обучение — все это позволяет нашим ученикам легко учить русский и английский языки, готовиться к школе и познавать окружающий мир», — говорится на сайте Bezzapinki.



Оплатить детский сад семья решила средствами материнского капитала. По закону, выплату можно направить на получение ребёнком образования в любой образовательной организации на территории России, имеющей право на оказание соответствующих услуг.

«Если в семье есть дети, которые посещают детские сады, в том числе частные, занимаются в кружках по подготовке к поступлению в первый класс или изучают иностранные языки в специализированных школах, посещают какие-либо другие образовательные заведения, — средства капитала можно использовать и на оплату их дошкольного образования. При этом организация должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на предоставление соответствующих услуг», — уточняется на сайте Пенсионного фонда.

Супруга Владимира Ирина Барынина обратилась в отделение Пенсионного фонда в Петроградском районе и получила отказ. «Договор должен быть заключен с организацией, а не с индивидуальным предпринимателем», — говорится в ответе ведомства. Детский сад Bezzapinki имеет лицензию, выданную комитетом по образованию Смольного, и оформлен на ИП Ольги Мещеряковой, которая является основателем учреждения.



Ирина Барынина решила оспорить отказ Пенсионного фонда в суде. Петроградский районный суд встал на сторону заявительницы, указав, что закон об образовании приравнивает индивидуальных предпринимателей к организациям, осуществляющим образовательную деятельность. По решению суда средства материнского капитала перечислили на счёт предпринимательницы Мещеряковой. Но когда начался следующий учебный год и нужно было заключить новый договор с садиком, Пенсионный фонд снова выдал отказ. Семье опять пришлось обращаться в суд.

«Ситуация стала абсурдной. Тот же ребёнок, тот же детский сад и снова отказывают», — отметил Владимир.

Головное управление Пенсионного фонда России в ответе Ирине Барыниной о причинах отказа сослалось на федеральный закон от 1996 года «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования». «Индивидуальные предприниматели-наниматели, осуществляющие приём на работу по трудовым договорам, а также заключающие договоры гражданско-правового характера, хотя и являются юридическими лицами, но не являются организациями», — отмечается в ответе ведомства.



25 августа 2020 года Петроградский суд снова вынес решение в пользу Ирины Барыниной, Пенсионный фонд перечислил средства материнского капитала на оплату садика.

В отделении Пенсионного фонда в Петербурге и Ленобласти «Фонтанке» объяснили, что по-прежнему уверены — безналичный перевод средств материнского капитала возможен только на счёт организации, а индивидуальный предприниматель является физическим лицом.

Данную юридическую коллизию пытаются устранить не первый год. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обращался к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой разрешить тратить средства маткапитала на все детские сады. «Складываются дискриминирующие условия для предпринимателей различных организационных форм, фактически осуществляющих деятельность в идентичных обстоятельствах. Это порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры» — говорил он, подчёркивая, что риски «обналичивания» маткапитала через индивидуальных предпринимателей не выше, чем через организации. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму в июле 2020 года, однако развития инициатива пока не получила. Владимир сейчас совместно с другими родителями, столкнувшимися с подобной проблемой, готовит письмо к президенту Владимиру Путину.

