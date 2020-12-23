Желание только одно — жить. Жизнь Виктории зависит от дорогих лекарств

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на дорогостоящие лекарственные препараты.
Виктория Абазова, 27 лет.
Лёгочная артериальная гипертензия, ассоциированная с коррегированным дефектом межжелудочковой перегородки II-III ФК (ВОЗ). Осл. Трикуспидальная недостаточность II ст. ХСН II Ф ст / II ФК.
Требуются лекарственные препараты «Ревацио» и «Опсамит». Стоимость курсового лечения 282 000 руб.
Виктория с детства была влюблена в Санкт-Петербург. Но не думала, что поводом для поездки в город на Неве станет не туризм, а спасение жизни. У девушки редкий врождённый порок сердца, следствием которого стала высокая лёгочная гипертензия. Из-за этого ей тяжело дышать, а любые физические нагрузки непосильны.
У здорового человека давление в лёгочной артерии не превышает 25 мм рт. ст. У Вики оно более 110. Это значит, что кровь очень большим потоком поступает в сердце, которое не успевает его перекачивать дальше, и от этого в буквальном смысле раздувается до тех пор, пока не остановится.
Вика родилась в Краснодаре. Врачи диагностировали порок сердца, но операцию сделали не сразу, а только в 10 лет. Корректировку порока ей делали в Москве. После этого Вика чувствовала себя вполне здоровой, жизнь шла своим чередом. Пока ей не исполнилось 16 лет. Именно тогда у Вики стали синеть руки, лицо, губы. Стало не хватать воздуха, появились отёки. Из жизнерадостной и активной молодой девушки она превратилась в человека, прикованного к кровати. Даже просто почистить зубы для неё стало непреодолимой задачей.
Краснодарские медики рекомендовали срочно обратиться ФГБУ «НМИЦ
Петербургские медики нашли выход — лекарства, понижающие давление в лёгочной артерии, которые позволят не только дожить Вике до пересадки, но и жить практически полноценной жизнью. Первый курс терапии девушка прошла в центре Алмазова бесплатно. После этого врачи стали наблюдать стойкую ремиссию. Викторию выписали.
Вернувшись домой в Краснодар, она некоторое время получала лекарства за госсчёт, хотя добиться этого было сложно. Но потом местный департамент здравоохранения отказал в обеспечении, поскольку вторичная лёгочная гипертензия не входит в список орфанных заболеваний. Даже получение инвалидности не помогло.
На данный момент Вика и её семья по-прежнему пытаются добиться льготного обеспечения по месту прописки. Чиновники обещали решить вопрос к Новому году. Но 22 декабря стало известно, что лекарств девушка не получит до весны. Это в лучшем случае. По словам её мамы, «по Виктории не было даже государственной закупки». Между тем состояние Вики стало стремительно ухудшаться, поскольку перерыв в лечении составил уже несколько месяцев. Купить лекарства самостоятельно семья девушки не в состоянии — стоимость курса терапии препаратами «Ревацио» и «Опсамит» составляет 282 000 рублей.
Вика обратилась за помощью в единственный на всю Россию благотворительный фонд, помогающий людям с такими патологиями, — петербургский фонд «Наташа», который открыл сбор средств.
Скоро Новый год, время загадывать желания. У Вики желание только одно — жить. И радоваться каждому прожитому дню. Ещё она верит, что это желание обязательно исполнится.
О том, как помочь Виктории, можно узнать на её странице на сайте БФ «Наташа».