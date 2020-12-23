FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Желание только одно — жить. Жизнь Виктории зависит от дорогих лекарств

У Виктории редкое заболевание — высокая лёгочная гипертензия. Обуздать болезнь можно с помощью лекарств. Пока она не может их получить за госсчёт, купить тоже не в состоянии. Но от них зависит её жизнь.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на дорогостоящие лекарственные препараты.

Виктория Абазова, 27 лет.

Лёгочная артериальная гипертензия, ассоциированная с коррегированным дефектом межжелудочковой перегородки II-III ФК (ВОЗ). Осл. Трикуспидальная недостаточность II ст. ХСН II Ф ст / II ФК.

Требуются лекарственные препараты «Ревацио» и «Опсамит». Стоимость курсового лечения 282 000 руб.

Виктория с детства была влюблена в Санкт-Петербург. Но не думала, что поводом для поездки в город на Неве станет не туризм, а спасение жизни. У девушки редкий врождённый порок сердца, следствием которого стала высокая лёгочная гипертензия. Из-за этого ей тяжело дышать, а любые физические нагрузки непосильны.

У здорового человека давление в лёгочной артерии не превышает 25 мм рт. ст. У Вики оно более 110. Это значит, что кровь очень большим потоком поступает в сердце, которое не успевает его перекачивать дальше, и от этого в буквальном смысле раздувается до тех пор, пока не остановится.

Вика родилась в Краснодаре. Врачи диагностировали порок сердца, но операцию сделали не сразу, а только в 10 лет. Корректировку порока ей делали в Москве. После этого Вика чувствовала себя вполне здоровой, жизнь шла своим чередом. Пока ей не исполнилось 16 лет. Именно тогда у Вики стали синеть руки, лицо, губы. Стало не хватать воздуха, появились отёки. Из жизнерадостной и активной молодой девушки она превратилась в человека, прикованного к кровати. Даже просто почистить зубы для неё стало непреодолимой задачей.

Краснодарские медики рекомендовали срочно обратиться ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». Через неделю она уже была в Петербурге. Ей провели полное обследование и нашли причину — чрезмерное повышение давления в лёгочной артерии. Это заболевание достаточно редкое. Полностью от него избавиться можно, только сделав трансплантацию сердечного-лёгочного комплекса. Но эту операцию ещё нужно дождаться, ведь доноров не так много, как реципиентов.

Петербургские медики нашли выход — лекарства, понижающие давление в лёгочной артерии, которые позволят не только дожить Вике до пересадки, но и жить практически полноценной жизнью. Первый курс терапии девушка прошла в центре Алмазова бесплатно. После этого врачи стали наблюдать стойкую ремиссию. Викторию выписали.

Вернувшись домой в Краснодар, она некоторое время получала лекарства за госсчёт, хотя добиться этого было сложно. Но потом местный департамент здравоохранения отказал в обеспечении, поскольку вторичная лёгочная гипертензия не входит в список орфанных заболеваний. Даже получение инвалидности не помогло.

На данный момент Вика и её семья по-прежнему пытаются добиться льготного обеспечения по месту прописки. Чиновники обещали решить вопрос к Новому году. Но 22 декабря стало известно, что лекарств девушка не получит до весны. Это в лучшем случае. По словам её мамы, «по Виктории не было даже государственной закупки». Между тем состояние Вики стало стремительно ухудшаться, поскольку перерыв в лечении составил уже несколько месяцев. Купить лекарства самостоятельно семья девушки не в состоянии — стоимость курса терапии препаратами «Ревацио» и «Опсамит» составляет 282 000 рублей.

Вика обратилась за помощью в единственный на всю Россию благотворительный фонд, помогающий людям с такими патологиями, — петербургский фонд «Наташа», который открыл сбор средств.

Скоро Новый год, время загадывать желания. У Вики желание только одно — жить. И радоваться каждому прожитому дню. Ещё она верит, что это желание обязательно исполнится.

О том, как помочь Виктории, можно узнать на её странице на сайте БФ «Наташа».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

zenotr
Вот и голосуй после этого за поправки конституции.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний