Желание только одно — жить. Жизнь Виктории зависит от дорогих лекарств

Виктория с детства была влюблена в Санкт-Петербург. Но не думала, что поводом для поездки в город на Неве станет не туризм, а спасение жизни. У девушки редкий врождённый порок сердца, следствием которого стала высокая лёгочная гипертензия. Из-за этого ей тяжело дышать, а любые физические нагрузки непосильны.

У здорового человека давление в лёгочной артерии не превышает 25 мм рт. ст. У Вики оно более 110. Это значит, что кровь очень большим потоком поступает в сердце, которое не успевает его перекачивать дальше, и от этого в буквальном смысле раздувается до тех пор, пока не остановится.



Вика родилась в Краснодаре. Врачи диагностировали порок сердца, но операцию сделали не сразу, а только в 10 лет. Корректировку порока ей делали в Москве. После этого Вика чувствовала себя вполне здоровой, жизнь шла своим чередом. Пока ей не исполнилось 16 лет. Именно тогда у Вики стали синеть руки, лицо, губы. Стало не хватать воздуха, появились отёки. Из жизнерадостной и активной молодой девушки она превратилась в человека, прикованного к кровати. Даже просто почистить зубы для неё стало непреодолимой задачей.

