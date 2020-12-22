На кольцевой автодороге Петербурга изменился километраж. Километровые столбики на федеральных трассах теперь исчисляются только в прямом направлении. Применительно к КАД — по внутреннему кольцу.
Как сообщает 22 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в соответствии с постановлением Коллегии Федерального дорожного агентства на федеральных трассах России столбики с указанием километража заменены на новые, имеющие двустороннее изображение отсчета расстояния только прямого направления, без обратного отсчета. Таким образом, дорога М-10 «Россия» теперь будет иметь нулевой километр в Московской области, трасса А-180 «Нарва» — в Петербурге и так далее.
На КАД в качестве единственно верного был «сохранен» километраж внутреннего кольца. То есть нулевой километр магистрали теперь находится в районе развязки с Приморским шоссе, а 115-й километр — в районе пересечения с дорогой к ММПК «Бронка».
Замена знаков призвана обеспечить единообразие, помочь лучше ориентироваться водителям и также сделать более удобной работу дорожных служб, МЧС и ГИБДД.