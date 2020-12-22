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Рассмотрите Алекса и Дашу заранее, чтобы не испугаться, когда встретите их в МФЦ

Необычные сотрудники начинают работать в МФЦ, то есть в офисах «Мои Документы». Это антропоморфные роботы модели Robo-C.

Пока их можно встретить только в Москве — в открытом накануне флагманском офисе «Моих Документов» в Восточном округе. Роботы созданы российской компанией «Промобот» и представляют собой полностью антропоморфные машины, их назвали Алекс и Даша. Они копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», общаться и отвечать на вопросы — технологии позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека, сообщает пресс-служба компании 22 декабря. Специалисты Promobot использовали свою технологию создания искусственной кожи, разработанную компанией на Дальнем Востоке.

Фото: Promobot
Фото: Promobot
Фото: Promobot
Фото: Promobot
Фото: Promobot
Фото: Promobot
Фото: Promobot
Фото: Promobot

Это первые в России «роботы-коллеги»: впервые сразу два дроида-двойника работают в одном месте и взаимодействуют друг с другом, отмечается в сообщении. Алекс и Даша сидят за одним рабочим столом, где консультируют посетителей центра: рассказывают, какие документы нужны для получения той или иной услуги, как зарегистрироваться на портале mos.ru и т. д. В диалоговую систему загружены часто задаваемые вопросы и ответы на них.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, с того же года является резидентом Сколково. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.

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Комментарии (10)

kuk-vasyusha
Вот оно прекрасное будущее наступило!))))))
Эрик Дрейван
Дырку в корпусе МКС тоже они ?
zlopopik
ужаснейший ужас.
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