Место проклятое. По делу Дмитрия Куракина в розыск объявлен экс-директор ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны»

Следственный комитет России попросил заочно арестовать двух фигурантов уголовного дела, в рамках которого арестован экс-заместитель председателя правительства Московской области, а ранее — глава петербургского КУГИ Дмитрий Куракин. Оба объявлены в международный розыск.

Дмитрий Куракин много лет проработал в петербургской администрации. В 2010–2012 годах возглавлял КУГИ, после чего перебрался в правительство Московской области, как и еще несколько смольнинских чиновников. Следствие интересует его период работы на должности директора департамента имущественных отношений Минобороны (2012–2017).



По мнению СК, фигуранты реализовали схему, по которой производили вырубку леса под видом санитарной. Древесина продавалась в Китай, а освобожденные участки за вознаграждение передавали предпринимателям, которые были заинтересованы в месте для мусорных полигонов. Басманный суд города Москвы отправил Куракина под арест до 17 января, как и еще двоих фигурантов: Владислава Холодкова и Максима Ана.



Нельзя не отметить повторяемость должностей, на которые в итоге распространяется интерес следствия, если оно занимается крупными эпизодами по профилю Минобороны. Дмитрий Дмитрий Куракин сменил во главе департамента Минобороны не кого-нибудь, а Евгению Васильеву, осужденную за мошенничество. ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны» задолго до Алексея Куприянова возглавлял Валерий Пузиков, зять бывшего директора Минобороны Анатолия Сердюкова. Его обвиняли в растрате и ему также пришлось побывать в розыске.

