Эксперт расскажет про фальшивую рыбу на рынке

Знаете, что на рынке вы запросто можете купить какого-нибудь кижуча, думая, что покупаете чавычу? 24 декабря слушаем онлайн-лекцию «Неправильные названия рыб на нашем рынке» в «Архэ». 12+

Благодаря кулинарному обозревателю Нику Бору мы знаем, например, что рыба гниет вовсе не с головы. «На самом деле запашок/Не от мозгов, а от кишок», — инструктирует он стихами. А самым-самым первым портится подкожный жир. Но сейчас не об этом. Ник Бор как ихтиолог по образованию, 10 лет отработавший во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, участник пяти океанических научных экспедиций, знает: где кижуч, а где чавыча; где горбуша, а где кета; где тунец, а где желтохвост. Вот вы нацелились купить что-то скумбриевое, а вам всучили что-то ставридовое.

Некоторых рыб мы способны отличать «по морде лица», но если их продают без головы? Названия на ценниках перевраны иногда просто по незнанию продавца, но и в таком случае продавец «ошибается» в цене почему-то только в свою пользу. У Ника Бора внушительное досье на «фейковую» рыбу. Всего перечислить не успеет, но расскажет о самых частых подменах.



24 декабря слушаем инструкцию перед предновогодним походом на рынок. Начало лекции в 20:00.



Александра Шеромова

