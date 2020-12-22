«Она не выписывалась умирать». В Петербурге новая смерть после возвращения из больницы домой

автор фото Артем Краснов/Коммерсантъ

В Петербурге пенсионерка, которую в стационаре вылечили от коронавируса, скончалась после возвращения домой. Чтобы забрать пожилую женщину из больницы, родственники взяли напрокат кислородный концентратор и арендовали специальную машину, в которой можно перевозить баллон. Однако через полчаса после того, как пациентка оказалась дома, у нее начались судороги. Родственники пожилой женщины и врачи рассказали «Фонтанке» о том, что невозможно предвидеть, когда имеешь дело с коронавирусом.

Петербурженка Нина Кузнецова почувствовала недомогание в конце ноября. Как рассказали «Фонтанке» ее близкие, у пожилой женщины не было высокой температуры, но начались трудности с дыханием, головные боли и кашель. Тест показал положительный результат на COVID-19.



«Участковый врач назначила только противовоспалительное лечение, при этом даже в комнату не заходила. Через три дня состояние ухудшилось, мы вызвали скорую. Бригада прибыла через 10 минут», — рассказал внук Нины Кузнецовой Артём Карпов.

Так на шестой день болезни пенсионерку госпитализировали в городскую многопрофильную больницу № 2 , которая в начале ноября закрыла плановую медпомощь и открылась «под ковид» — начала принимать только пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Там Нине Кузнецовой диагностировали двустороннюю внебольничную пневмонию и дыхательную недостаточность второй степени. В больнице родственники поддерживали с Ниной Кузнецовой связь по телефону. «Она говорила, что, кажется, чувствует себя уже лучше, — рассказала «Фонтанке» племянница пациентки Евгения Горбачева. — Но живого общения с ней не было, посещение пациентов в больнице сейчас запрещено, и нам было не понять, в каком она состоянии. Она хотела домой».

Дома Нину Кузнецову ждали дочь, внук и правнуки. Перед выпиской 18 декабря медики сообщили родным, что дома пациентке хорошо бы продолжить кислородную терапию. Поэтому семья взяла напрокат кислородный концентратор за 12 тысяч рублей в месяц у ООО «Новый ресурс» и еще за 6 тысяч арендовала специальную машину, в которой можно было перевозить баллон с кислородом. Организовать перевозку удалось только к вечеру. «Выписка должна была быть в час дня, в отделение мы поднялись без десяти семь и примерно без десяти восемь привезли ее домой, — говорит Артём Карпов. — У нас не было дома пульсоксиметра, и я попросил сотрудника компании по имени Роман привезти его. Роман наблюдал, как я подключаю концентратор. Мы думали, что кислорода может не хватить, и у него был с собой еще один такой аппарат. И мы подключили оба аппарата, каждый выдавал 5 литров кислорода в минуту, в сумме получилось 10 литров».



По словам внука, несмотря на два работающих кислородных концентратора, уже через полчаса после возвращения домой у Нины Кузнецовой начался приступ с судорогами. Родные вызвали скорую помощь, медики прибыли быстро и начали проводить реанимацию. Но усилия бригады скорой не помогли, Нина Кузнецова скончалась. «С момента возвращения домой из стационара прошло не более двух часов. Лечащий врач сказала, что так мог сказаться стресс, вызванный транспортировкой из больницы», — говорит Евгения Горбачева.

Заведующая пульмонологическим отделением № 2 ГМПБ № 2 Татьяна Степаненко в беседе с «Фонтанкой» призналась, что такие ситуации, когда пациент погибает сразу после выписки, крайне редки, и являются большим ударом для медиков. В настоящее время больницы получили право выписывать на долечивание дома среднетяжелых пациентов с коронавирусом уже на 11-й день. Но, в отличие от недавнего случая, когда в Петербурге скончался мужчина, которого таким образом выписали из стационара с диагнозом COVID-19, Нина Кузнецова получила полный курс лечения. Медики отмечают, что находиться в стационаре дольше в ее случае было бы нежелательно из-за риска присоединения внутрибольничных инфекций.



«Пациентка поступила к нам в среднетяжелом состоянии, в анамнезе были инфаркт миокарда, проявления хронической сердечной недостаточности, сахарный диабет, бронхиальная астма. К 11 декабря нам удалось убрать все воспалительные изменения в организме, а 16 декабря был получен отрицательный результат анализа на коронавирус, — говорит Татьяна Степаненко. — Сатурация у пациентки была хорошая, но ввиду сердечной недостаточности была показана кислородотерапия. Я видела Нину Витальевну перед выпиской, она была абсолютно стабильна. Но, по всей видимости, сердечная недостаточность стала критическим фактором. Она не выписывалась домой умирать. Но все предвидеть и предотвратить медики, увы, не могут».

Компания, у которой семья арендовала кислородный концентратор, вернула родным Нины Кузнецовой деньги. В последнее время эти аппараты становятся все более востребованы для домашней реабилитации переболевших коронавирусом. Согласно Социальному кодексу Санкт-Петербурга, пациентам с хронической дыхательной недостаточностью такие концентраторы выдают за счет бюджета. Но никто не мог предвидеть, что эти аппараты могут массово потребоваться людям из-за новой коронавирусной инфекции. Аренда концентраторов становится новой формой бизнеса «второй волны» коронавируса. Средняя цена аренды составляет 6 тысяч рублей в неделю или 12 тысяч за месяц при стоимости аппарата около 40 тысяч рублей.



Семье предложили сделать срочное вскрытие за 7 тысяч рублей, но родные Нины Кузнецовой рассудили, что торопиться уже не имеет смысла. 21 декабря патологоанатом представил Артёму Карпову свое заключение. «Эксперт рассказал, что легкие чистые, признаков пневмонии нет, а причиной смерти стали сердечная недостаточность и фактор возраста. Врачи не могли предвидеть этого», — рассказал Карпов.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

