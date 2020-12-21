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В «АРхэ» расскажут, как бесплатно читать лучшие научно-популярные книги

Обычно «бесплатно» означает «по-пиратски». Но тут все легально: затеян проект, который сделает книги Ричарда Докинза, Митио Каку, Стивена Хокинга, Александра Маркова бесплатными. 23 декабря в эфире «АРхэ» (тоже бесплатном) расскажут подробности. 12+

Фото: pixabay.com/

Проект называется «Дигитека» — цифровая библиотека лучших научно-популярных книг. Вселенная, мозг, эволюция, общество, интеллект и т. д. «Лица» проекта — симпатичные люди вроде Алексея Кортнева и Татьяны Лазаревой. В экспертах — отборщиках книг — физик-академик Алексей Хохлов, биоинформатик Михаил Гельфанд, астрофизик Сергей Попов, физик, биолог и телеведущая Евгения Тимонова и еще сотня не менее прекрасных. Уже два года команда проекта «Всенаука» готовит «акцию по освобождению лучших книг». Потому что, чтобы нечто стало бесплатным, за него нужно хорошенько заплатить. «Мы приобретем электронные права у правообладателей и уже получили согласие ведущих издательств», — говорят идеологи проекта.

В эфире поговорим о самом проекте, как отбирались книги, как ориентироваться в тысячах изданий и когда же уже можно будет и не платить и при этом не воровать. Расскажут главред «Всенауки» Григорий Тарасевич и Георгий Васильев, которого в народе знают, конечно, как барда, соавтора мюзикла «Норд-Ост» и создателя «Фиксиков», но он и руководитель «Всенауки», а по образованию географ, экономист и экономический кибернетик.

23 декабря в 20.00 будет трансляция. Регистрация по ссылке. Проекту можно помочь.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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