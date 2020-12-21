До Дальнего Востока добрался McDonald's

Первые два ресторана McDonald's открылись во Владивостоке 21 декабря. В планах — еще четыре.

Торжественное открытие первых на Дальнем Востоке заведений прошло с участием властей Приморья. До конца декабря в планах компании запустить еще один ресторан во Владивостоке и два в Хабаровске. Еще одна из задач компании — локализация и поиск местных поставщиков.

Вице-премьер Приморского края Константин Шестаков, передает ТАСС, назвал открытие маркером привлекательности региона для вложений. Раньше самой восточной точкой присутствия McDonald's в России был Красноярск.