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До Дальнего Востока добрался McDonald's

Первые два ресторана McDonald's открылись во Владивостоке 21 декабря. В планах — еще четыре.

Торжественное открытие первых на Дальнем Востоке заведений прошло с участием властей Приморья. До конца декабря в планах компании запустить еще один ресторан во Владивостоке и два в Хабаровске. Еще одна из задач компании — локализация и поиск местных поставщиков.

Вице-премьер Приморского края Константин Шестаков, передает ТАСС, назвал открытие маркером привлекательности региона для вложений. Раньше самой восточной точкой присутствия McDonald's в России был Красноярск.

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Комментарии (2)

-4°
Такое себе "достижение"
footballer13
Это какой-то...позор©
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