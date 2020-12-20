В Киеве зажигание главной елки обернулось пожаром — видеозаписи испорченного праздника 19 декабря появились в социальных сетях. Огни по традиции зажигал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Включение главной украинской елки в этом году из-за пандемии проходило без парада и концерта. Все же на церемонию собралось большое число жителей.



Кнопку на сцене вместе с Дедом Морозом, как обычно, нажал мэр Киева Виталий Кличко. Елка раскрасилась огоньками, вокруг нее вспыхнули фейерверки. Прогремел праздничный салют. Примерно через минуту горожане заметили на растянувшихся в стороны от ели гирляндах огонь.