FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Кличко зажег. В Киеве загорелась главная украинская елка

В Киеве зажигание главной елки обернулось пожаром — видеозаписи испорченного праздника 19 декабря появились в социальных сетях. Огни по традиции зажигал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Включение главной украинской елки в этом году из-за пандемии проходило без парада и концерта. Все же на церемонию собралось большое число жителей.

Кнопку на сцене вместе с Дедом Морозом, как обычно, нажал мэр Киева Виталий Кличко. Елка раскрасилась огоньками, вокруг нее вспыхнули фейерверки. Прогремел праздничный салют. Примерно через минуту горожане заметили на растянувшихся в стороны от ели гирляндах огонь.

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что никто не пострадал, а гирлянда загорелась из-за пиротехники.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Батарейкин
Чо-то даже и не удивлён ни разу. По-другому у них навряд ли получится!
261608341
вид сверху напомнил (не)зажигание кольца на олимпиаде =)
Хауаю
Раз, два,три-елочка гори! Бойтесь своих желаний, они могут сбыться.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний