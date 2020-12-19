На проспекте Вернадского в Москве в ДТП попала печь. Об этом 19 декабря в соцсетях сообщают очевидцы.
Авария произошла возле большого Московского цирка — с печкой столкнулась BMW. По данным Baza, печь — реквизит для представления в цирке, ее перегоняли от одного входа к другому. Издание уточняет, что водитель BMW въехал в реквизит на пустой дороге и помял себе бампер. Пострадавших в аварии нет.
В соцсетях авария вызвала взрыв народного творчества. «У печки страховой случай, на ремонт отправят», — пишет один из комментаторов. «Объяснительную ДТП почитать было бы весело», — добавляет другой. А третий и вовсе выразил свое отношение в стихах (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.):
Осторожно, Москвичи!
Мчит Емеля на печи!
Берегись честной народ
Он права купил, урод!