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Печать

«Берегись, честной народ! Он права купил, урод!» Печка Емели попала в ДТП в Москве

На проспекте Вернадского в Москве в ДТП попала печь. Об этом 19 декабря в соцсетях сообщают очевидцы.

Авария произошла возле большого Московского цирка — с печкой столкнулась BMW. По данным Baza, печь — реквизит для представления в цирке, ее перегоняли от одного входа к другому. Издание уточняет, что водитель BMW въехал в реквизит на пустой дороге и помял себе бампер. Пострадавших в аварии нет.

Фото: скриншот видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

В соцсетях авария вызвала взрыв народного творчества. «У печки страховой случай, на ремонт отправят», — пишет один из комментаторов. «Объяснительную ДТП почитать было бы весело», — добавляет другой. А третий и вовсе выразил свое отношение в стихах (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.):

Осторожно, Москвичи!

Мчит Емеля на печи!

Берегись честной народ

Он права купил, урод!

Фото: скриншот видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

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Комментарии (8)

Airlomaxa
Смешной стишок. Только слово урод лишнее.
Abu-Denis
"Он права купил, урод"

А на нее вообще могут быть права какой-то категории? На какой она тяге, на аккумуляторной или мускульной?

Могут ДТП на водителя авто повесить. Но хозяевам реквизита не мешало бы на него хоть что-то прикрепить для заметности - фонари или контрастную ленту. Белая печка на фоне заснеженной дороги видна гораздо хуже любой машины.
bluxer
напишите, что бмв - это диагноз, кто-нибудь.
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