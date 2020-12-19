На проспекте Вернадского в Москве в ДТП попала печь. Об этом 19 декабря в соцсетях сообщают очевидцы.



Авария произошла возле большого Московского цирка — с печкой столкнулась BMW. По данным Baza, печь — реквизит для представления в цирке, ее перегоняли от одного входа к другому. Издание уточняет, что водитель BMW въехал в реквизит на пустой дороге и помял себе бампер. Пострадавших в аварии нет.