Тяжёлая авария с участием трёх автомобилей и столба произошла в Калининском районе Петербурга в ночь на 19 декабря. Для одного из двух пострадавших травмы оказались смертельными.



Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на пересечении Ушинского и Луначарского не разъехались «Хёндэ Солярис» и «Субару», который «намотало на столб». По данным «Фонтанки», столкновение произошло незадолго до половины второго ночи.



Столб после удара выстоял, автомобилю и тем, кто был в нём, серьёзно досталось. Пассажир смог выбраться самостоятельно, водителя зажало рулём. Из салона его деблокировали спасатели.