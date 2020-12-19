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Двух человек увезли на скорой после того, как столб видоизменил «Субару» на Ушинского. Один до больницы не доехал

Тяжёлая авария с участием трёх автомобилей и столба произошла в Калининском районе Петербурга в ночь на 19 декабря. Для одного из двух пострадавших травмы оказались смертельными.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на пересечении Ушинского и Луначарского не разъехались «Хёндэ Солярис» и «Субару», который «намотало на столб». По данным «Фонтанки», столкновение произошло незадолго до половины второго ночи.

Столб после удара выстоял, автомобилю и тем, кто был в нём, серьёзно досталось. Пассажир смог выбраться самостоятельно, водителя зажало рулём. Из салона его деблокировали спасатели.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Третьим участником ДТП стал «Рено Каптюр» с цветографией «Яндекс. Драйв». Ни в нём, ни в «Солярисе», по предварительной информации, тяжёлых травм никто не получил. Медики осмотрели женщину, которая была в одной из машин, но от поездки в больницу она отказалась.

С места аварии скорая забрала 32-летнего пассажира «Субару» в состоянии средней тяжести и 35-летнего водителя, который скончался в карете.

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Комментарии (9)

262126571
Дак это ночные гонщики на субару, судя по расцветке и модели. Так что результат закономерен.
Вышибатя
Суздальский же, не Ушинского.
Мойше
Есть и позитив - столб уцелел
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