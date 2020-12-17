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Путин рассказал, что записывает в блокнот и что пьёт во время пресс-конференции из своей термокружки

Президент России раскрыл секреты своего блокнота для записей, который он использовал после пресс-конференции 17 декабря, и содержимое термокружки.

«Что вы там всегда записываете и будут ли ещё после этого звонки кому-то?» — поинтересовались журналисты у Владимира Путина. В ответ он показал записи и прокомментировал: «Нет-нет, я записываю то, что спрашивали, имена тех, кто задавал вопрос: Яна, вот, культура, значит, СНВ-3... Так, чтобы не забыть часть вопроса, который задаётся».

Фото: скриншот с трансляции «Россия 24»

При этом глава государства подчеркнул, что раз есть запись пресс-конференции — «ничего не пропадает».

«А в кружке у вас что?» — допытывались представители СМИ.

Фото: скриншот с трансляции «Россия 24»

«Чай. Это даже не чай, это завар сибирских трав», — сказал Путин, взяв в руку термокружку.

Фото: скриншот с трансляции «Россия 24»
Фото: скриншот с трансляции «Россия 24»

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Комментарии (2)

hal9000
Тех кого записал идут в расход..участники сразу после конференции идут в подвал Лефортово..
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Вождь силён и крепок умом,
Мысли пишет в блокнот,
Наш Вождь - сила добра!
А в кружке - струя бобра!
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