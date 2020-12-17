Путин рассказал, что записывает в блокнот и что пьёт во время пресс-конференции из своей термокружки

Президент России раскрыл секреты своего блокнота для записей, который он использовал после пресс-конференции 17 декабря, и содержимое термокружки.
«Что вы там всегда записываете и будут ли ещё после этого звонки кому-то?» — поинтересовались журналисты у Владимира Путина. В ответ он показал записи и прокомментировал: «Нет-нет, я записываю то, что спрашивали, имена тех, кто задавал вопрос: Яна, вот, культура, значит, СНВ-3... Так, чтобы не забыть часть вопроса, который задаётся».
При этом глава государства подчеркнул, что раз есть запись пресс-конференции — «ничего не пропадает».
«А в кружке у вас что?» — допытывались представители СМИ.
«Чай. Это даже не чай, это завар сибирских трав», — сказал Путин, взяв в руку термокружку.