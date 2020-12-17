Путин рассказал, что записывает в блокнот и что пьёт во время пресс-конференции из своей термокружки

Президент России раскрыл секреты своего блокнота для записей, который он использовал после пресс-конференции 17 декабря, и содержимое термокружки.

«Что вы там всегда записываете и будут ли ещё после этого звонки кому-то?» — поинтересовались журналисты у Владимира Путина. В ответ он показал записи и прокомментировал: «Нет-нет, я записываю то, что спрашивали, имена тех, кто задавал вопрос: Яна, вот, культура, значит, СНВ-3... Так, чтобы не забыть часть вопроса, который задаётся».