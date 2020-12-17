Из исправительного центра при колонии в Колпино сбежали осуждённые. Им надоело искупать вину работой

Побег осуждённых произошёл в исправительном центре в Колпинском районе Петербурга. Трудотерапия при колонии успела опостылеть троим.



Как стало известно «Фонтанке», 17 декабря во время переклички на ежеутренней проверке в УФИЦ ФКУ ИК-5 в Металлострое недосчитались троих мужчин, которые ушли в загул ночью.

Все трое приговорены к принудительным работам, наказание отбывают на территории изолированного участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ). Это огражденная территория с общежитием и служебными постройками на Северном проезде с лимитом в 60 человек. Там содержатся те, кто осуждён за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за тяжкое, но впервые. С изоляцией от общества их наказание не связано, но свой режим есть. Самоволки случаются, но, как правило, загулявших находят при патрулировании в радиусе нескольких километров.