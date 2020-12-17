Как записаться к врачу онлайн? Пошаговая инструкция от «Фонтанки»

Если вы выбираете онлайн-способ, то не придется дозваниваться и быстро решать вопрос, чтобы освободить линию для других желающих. Вместо этого вы можете спокойно выбрать удобный день и время, найти нужного специалиста и записаться.



Все расписание будет перед глазами, поэтому не надо будет запоминать то, что говорят в регистратуре, и пытаться соотнести со своими планами.