Ученый объяснит, почему болота Западной Сибири — наш «Большой коллайдер»

Гуманитарии из ЕУСПб регулярно устраивают семинары по «негуманитарным» темам. Сейчас вот решили познакомиться с болотами. Когда речь идет об изменении климата, то о болотах подумаешь в десятую очередь — а надо бы в первую. 17 декабря слушаем с «европейцами» бесплатную лекцию климатолога. 12+
Петербург называют «городом на болоте» — это грубая лесть. На самом деле 40% всех мировых нетронутых болотных экосистем находятся в Западной Сибири. Это вообще крупнейшее природное хранилище углерода на планете: до 70,2 биллиона тонн, четверть всего углерода, накопленного экосистемами суши. Западносибирское Большое Васюганское болото в 5,5 млн га — самый крупный природный «кондиционер» на суше: болота тысячелетиями накапливали углерод — тем самым сокращая уровень углекислого газа в атмосфере, говорит доктор биологических наук, профессор Томского госуниверситета Сергей Кирпотин. Российские ученые с зарубежными коллегами создали т.н. Западно-Сибирский мегапрофиль — сеть научных станций и площадок протяженностью 2,500 км. Частицы там, конечно, не сталкивают, но считают Западную Сибирь с ее болотами (а также полупустынями, степями, арктической тундрой) «природной мегаустановкой, которая позволяет нам изучать многие процессы, подобно тому, как физики исследуют элементарные частицы с помощью адронного коллайдера».
Семинар «Западная Сибирь как природный коллайдер» пройдет 17 декабря онлайн, будет транслироваться на Youtube-канале ЕУСПб. Начало в 18.00.
Александра Шеромова