Во Всеволожске бизнесмен грозил своей беременной бухгалтерше сжечь дом вместе с ней за невкусный ужин

Полиция разыскивает мужчину, угрожавшего поджечь дом вместе с беременной женщиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом 16 декабря сообщают 47news.



Ночью 15 декабря в экстренные службы обратилась 30-летняя жительница дома на улице Гончарово во Всеволожске. Она рассказала, что ее знакомый Анатолий, у которого она работает бухгалтером, угрожал ей поджогом дома.



По словам женщины, Анатолию не понравился приготовленный ею ужин, после чего он начал повышать тон. На просьбы успокоиться и уехать мужчина не реагировал. Тогда женщина решила позвонить своему отцу и попросить у него помощи. Анатолий отобрал у подруги телефон и толкнул ее на диван. Женщина решила выйти с участка, чтобы успокоиться, но мужчина сначала побежал за ней, а затем схватил канистру с бензином и облил угол дома.

