FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Во Всеволожске бизнесмен грозил своей беременной бухгалтерше сжечь дом вместе с ней за невкусный ужин

Полиция разыскивает мужчину, угрожавшего поджечь дом вместе с беременной женщиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом 16 декабря сообщают 47news.

Ночью 15 декабря в экстренные службы обратилась 30-летняя жительница дома на улице Гончарово во Всеволожске. Она рассказала, что ее знакомый Анатолий, у которого она работает бухгалтером, угрожал ей поджогом дома.

По словам женщины, Анатолию не понравился приготовленный ею ужин, после чего он начал повышать тон. На просьбы успокоиться и уехать мужчина не реагировал. Тогда женщина решила позвонить своему отцу и попросить у него помощи. Анатолий отобрал у подруги телефон и толкнул ее на диван. Женщина решила выйти с участка, чтобы успокоиться, но мужчина сначала побежал за ней, а затем схватил канистру с бензином и облил угол дома.

Женщина рассказывала, что Анатолий грозил поджечь дом, даже если она зайдет внутрь. В конечном итоге хозяйке удалось отобрать зажигалку, после чего мужчина уехал на своем автомобиле БМВ.

По информации 47news, Анатолий является индивидуальным предпринимателем и занимается ландшафтным дизайном. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за мошенничество, угон без цели хищения и заведомо ложное сообщение о терроризме.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Antivse
Неспроста тут имя Анатолий в каждом предложении приведено.
Когда так делают не Анатолии как-то без имен обходится.
hal9000
Неправильный бухгалтер...в нормальной с точки зрения фин состояния фирме к бухгалтеру ген директор с поклоном заходит...так как по большому счету гл.бухгалтер выполняет всю основную работу...)
АВ_spb
Какая нездоровая обстановка во Всеволожске: один зарубил свою ненаглядную, другой сжечь дом пытается... Как страшно жить (с) :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний