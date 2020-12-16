Во Всеволожске бизнесмен грозил своей беременной бухгалтерше сжечь дом вместе с ней за невкусный ужин

Полиция разыскивает мужчину, угрожавшего поджечь дом вместе с беременной женщиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом 16 декабря сообщают 47news.
Ночью 15 декабря в экстренные службы обратилась 30-летняя жительница дома на улице Гончарово во Всеволожске. Она рассказала, что ее знакомый Анатолий, у которого она работает бухгалтером, угрожал ей поджогом дома.
По словам женщины, Анатолию не понравился приготовленный ею ужин, после чего он начал повышать тон. На просьбы успокоиться и уехать мужчина не реагировал. Тогда женщина решила позвонить своему отцу и попросить у него помощи. Анатолий отобрал у подруги телефон и толкнул ее на диван. Женщина решила выйти с участка, чтобы успокоиться, но мужчина сначала побежал за ней, а затем схватил канистру с бензином и облил угол дома.
Женщина рассказывала, что Анатолий грозил поджечь дом, даже если она зайдет внутрь. В конечном итоге хозяйке удалось отобрать зажигалку, после чего мужчина уехал на своем автомобиле БМВ.
По информации 47news, Анатолий является индивидуальным предпринимателем и занимается ландшафтным дизайном. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за мошенничество, угон без цели хищения и заведомо ложное сообщение о терроризме.