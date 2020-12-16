На вкусы угонщиков пандемия не повлияла. Названы привлекательные для злоумышленников марки

Страховые компании назвали самые угоняемые марки автомобилей. В лидерах по-прежнему KIA, Hyundai и Toyota.

Страховые компании 16 декабря опросили РИА «Новости». Среди тех, у кого есть КАСКО, чаще всего угоняют корейские и японские автомобили. Кроме KIA и Toyota это Lexus и Mitsubishi. Этот список уже давно не меняется.

Однако есть перемены по конкретным моделям. Например, некоторые страховые отметили за последние три месяца нулевые заявки по угонам Toyota Camry, также теряет популярность Hyundai Tucson.