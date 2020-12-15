Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Женщине вменяют превышение полномочий, отмечают 15 декабря в пресс-службе ведомства.
Предварительное следствие установило, что с января 2017 года по октябрь 2018 года через Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни СЗТУ ввозились товары с несоответствующим индексом таможенной стоимости. Подозреваемая, находясь в своём кабинете в Петербурге, препятствовала проведению контроля и единолично принимала решение о принятии таможенной стоимости задекларированных товаров. После этого она приказывала пропустить товары на таможенную территорию ЕАЭС. В результате незаконных действий подозреваемой, по данным следствия, бюджету Российской Федерации нанесен ущерб в размере более 35 миллионов 800 тысяч рублей.
Следователи провели обыски на территории Санкт-Петербурга и Москвы, изымались документы, проводились допросы и очные ставки. Расследование продолжается.