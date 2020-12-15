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В Петербурге прошли обыски по делу о превышении полномочий на 36 млн руб. на Кингисеппской таможне

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Женщине вменяют превышение полномочий, отмечают 15 декабря в пресс-службе ведомства.

Предварительное следствие установило, что с января 2017 года по октябрь 2018 года через Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни СЗТУ ввозились товары с несоответствующим индексом таможенной стоимости. Подозреваемая, находясь в своём кабинете в Петербурге, препятствовала проведению контроля и единолично принимала решение о принятии таможенной стоимости задекларированных товаров. После этого она приказывала пропустить товары на таможенную территорию ЕАЭС. В результате незаконных действий подозреваемой, по данным следствия, бюджету Российской Федерации нанесен ущерб в размере более 35 миллионов 800 тысяч рублей.

Следователи провели обыски на территории Санкт-Петербурга и Москвы, изымались документы, проводились допросы и очные ставки. Расследование продолжается.

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Комментарии (3)

Serg_I
Непонятно - зачем в материале упомянули половые признаки должностного лица... В данном случае это неважно! Когда снимут с должности, будут судить и наказывать - тогда уже суд всё будет учитывать: малолетних детей, иждивенцев и критические дни...
iphonedimona
"Превысили полномочия на 36 миллионов." Интересно, сколько миллиардов найдут на обысках?
gencon
Минобороны возит без досмотров и накладок. Так что одних жуликов выгнали, другим отдали. Без контробанды нынешний режим развалится)))) вот уж ситуация
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