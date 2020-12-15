В охранном холдинге «Стаф» в Петербурге идут обыски по незаконной банковской деятельности

В крупной охранной структуре Петербурга, работающей в нескольких регионах, проходят обыски по делу о незаконной банковской деятельности, сообщили в правоохранительных органах. Один из оперативников, находящийся на месте, считает, что мероприятие проходит великолепно.

Как передаёт 47news, 15 декабря оперативники областного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка зашли с обыском в офис охранной компании «Стаф Альянс», а также в шесть компаний, связанных с холдингом. Мероприятие проходит по уголовному делу, возбуждённому Главным следственным Управлением ГУ МВД по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность).