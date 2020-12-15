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В охранном холдинге «Стаф» в Петербурге идут обыски по незаконной банковской деятельности

В крупной охранной структуре Петербурга, работающей в нескольких регионах, проходят обыски по делу о незаконной банковской деятельности, сообщили в правоохранительных органах. Один из оперативников, находящийся на месте, считает, что мероприятие проходит великолепно.

Как передаёт 47news, 15 декабря оперативники областного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка зашли с обыском в офис охранной компании «Стаф Альянс», а также в шесть компаний, связанных с холдингом. Мероприятие проходит по уголовному делу, возбуждённому Главным следственным Управлением ГУ МВД по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность).

После неоднократных попыток связаться с центральным офисом «Стаф Альянса» в Солдатском переулке трубку снял мужчина и коротко обронил: «Мы вам перезвоним». В ООО «ЧОО «Стаф» на улице Мастерской приглашённый к телефону оперативник сообщил, что обыск проходит «великолепно», а также уточнил, что дело возбуждено по части 2, пункт «б», статьи 172 УК (с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «ОП «Стаф-Альянс» зарегистрировано в 2009 году. Компания в равных долях принадлежит четырем физическим лицам: выпускнику Ленинградкой школы КГБ и бизнесмену 60-летнему Михаилу Тимофееву, бывшему сотруднику КГБ, занимавшемуся Ленинградским рок-клубом 61-летнему Андрею Гаврилову, экс-сотруднику органов госбезопасности 62-летнему Андрею Кураторову и 60-летнему Владимиру Чирикину. Своими клиентами на сайте «Стаф-Альянс» указывает компании «Газпром», «Икеа», «Ростелеком», футбольный клуб «Зенит», автозавод Nissan, РосДорБанк и другие крупные организации. По итогам 2019 года оборот фирмы составил 22,2 млн рублей, а чистая прибыль 3,1 млн рублей. Впрочем, здесь стоит учитывать возможное распределение общего оборота по компаниям-сателлитам — по данным сайта, их 35 штук.

Судя по сайту, фирма работает 28 лет, филиалы есть в Вологде, Петрозаводске, Калининграде, Мурманске, Архангельске, Великом Новгороде и Пскове.

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Комментарии (10)

Airlomaxa
Банальный обнал.
Иван 2пырьев
А может через них Белингкат получил данные по звонкам и переездам, вот резко и накрыли.
hal9000
Все беды в мире от неправильного и не качественного ведения бухгалтерии..)
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