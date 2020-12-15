Ночной пожар в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича удалось ликвидировать 15 декабря в 02:08. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

Вызов на набережную Мойки, 61 поступил 14 декабря в 23:26. В 00:06 ранг пожара повысили до номера сложности 1-БИС . В 01:39 огонь локализовали, 1-БИС был снят. В 02:08 пожар ликвидировали. На месте работали 8 единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров — это было на кровле четырехэтажного здания.