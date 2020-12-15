FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: 0
72.93р88.58р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Университет имени Бонч-Бруевича тушили больше двух часов. Дальше крыши огонь не пустили

Ночной пожар в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича удалось ликвидировать 15 декабря в 02:08. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

Вызов на набережную Мойки, 61 поступил 14 декабря в 23:26. В 00:06 ранг пожара повысили до номера сложности 1-БИС. В 01:39 огонь локализовали, 1-БИС был снят. В 02:08 пожар ликвидировали. На месте работали 8 единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров — это было на кровле четырехэтажного здания.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / Vk.com / spb_today
Фото: 78.mchs.gov.ru

Сведения о пострадавших не поступали, отмечается в сообщении ГУ МЧС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264535571
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний