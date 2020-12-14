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Пять подсудимых получили сроки по делу о хищении 2,9 млрд рублей в «Оборонэнергосбыте»

Таганский суд Москвы осудил пятерых по делу о хищении более 2,9 млрд рублей в компании «Оборонэнергосбыт», поставляющей электричество для нужд Минобороны РФ. Фигуранты поучили тюремные сроки от 7 до 12 лет. Об этом 14 декабря сообщается на сайте.

«Следствием установлено, что указанные лица в период с 2010 года по 2013 год путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг по снятию показаний приборов учета электроэнергии, расположенных на всей территории Российской Федерации, и последующего оформления соответствующих отчетных документов похитили у Министерства обороны Российской Федерации 2 миллиарда 944 миллиона 579 тысяч рублей», — говорится в сообщении ГВСУ СК.

Бывший гендиректор ОАО «Оборонэнерго» Михаил Фомин приговорён к 12 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей, его бывший заместитель Максим Воронков отправится в колонию на 11 лет и долгом в 1 млн рублей, экс-директору департамента по реализации электроэнергии Игорю Быкову присудили семь лет колонии, бывшему начальнику отдела компании Ивану Лошкареву — 9 лет, экс-гендиректору ООО «Энергобаланс-Регион» Александру Ионову — 7 лет колонии. Трое последних должны будут выплатить штраф в 800 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

Компания «Оборонэнергосбыт» была монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны. ВСУ СКР пришло к выводу, что в 2010–2016 годах топ-менеджеры компании на поставках похитили более 2,9 млрд рублей. Бывший генеральный директор компании Александр Змихновский и его бывший заместитель Евгений Юдинский заочно арестованы и скрываются за границей.

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Комментарии (4)

YUZ
Что это аферистичная воровская прокладка было сразу очевидно после её прихода в Кронштадт после захвата Санкт-Петербурга 2003 года и восстановления здесь феодальной формы правления и методов неплатежей.
Вся! электросеть Кронштадта, включая все! жилые дома, которая до этого без проблем снабжалась и обслуживалась местной специализированной в\ч-электросетью МинОбороны передали «Оборонэнергосбыту».
Люди стали платить по новым квитанциям с московскими реквизитами, далее все как обычно в скрепоносной едроссии, их деньги собрали и украли, не платя поставщикам.
интересно, сколько закрытых поселков за пределами Санкт-Петербурга без электричества посидело, как там водится..
Андрей Куренков
-Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск военного ведомства о взыскании с осужденных причиненного ущерба. Там же ссылка есть. Читайте внимательнее. http://gvsu.gov.ru/news/v-moskve-osuzhdeny-chleny-organizovannoy-prestupnoy-gruppy/
Skazochny
А млрд то вернули?
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