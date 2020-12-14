Пять подсудимых получили сроки по делу о хищении 2,9 млрд рублей в «Оборонэнергосбыте»

Таганский суд Москвы осудил пятерых по делу о хищении более 2,9 млрд рублей в компании «Оборонэнергосбыт», поставляющей электричество для нужд Минобороны РФ. Фигуранты поучили тюремные сроки от 7 до 12 лет. Об этом 14 декабря сообщается на сайте.

«Следствием установлено, что указанные лица в период с 2010 года по 2013 год путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг по снятию показаний приборов учета электроэнергии, расположенных на всей территории Российской Федерации, и последующего оформления соответствующих отчетных документов похитили у Министерства обороны Российской Федерации 2 миллиарда 944 миллиона 579 тысяч рублей», — говорится в сообщении ГВСУ СК.