Пять подсудимых получили сроки по делу о хищении 2,9 млрд рублей в «Оборонэнергосбыте»

Таганский суд Москвы осудил пятерых по делу о хищении более 2,9 млрд рублей в компании «Оборонэнергосбыт», поставляющей электричество для нужд Минобороны РФ. Фигуранты поучили тюремные сроки от 7 до 12 лет. Об этом 14 декабря сообщается на сайте.
«Следствием установлено, что указанные лица в период с 2010 года по 2013 год путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг по снятию показаний приборов учета электроэнергии, расположенных на всей территории Российской Федерации, и последующего оформления соответствующих отчетных документов похитили у Министерства обороны Российской Федерации 2 миллиарда 944 миллиона 579 тысяч рублей», — говорится в сообщении ГВСУ СК.
Бывший гендиректор ОАО «Оборонэнерго» Михаил Фомин приговорён к 12 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей, его бывший заместитель Максим Воронков отправится в колонию на 11 лет и долгом в 1 млн рублей, экс-директору департамента по реализации электроэнергии Игорю Быкову присудили семь лет колонии, бывшему начальнику отдела компании Ивану Лошкареву — 9 лет, экс-гендиректору ООО «Энергобаланс-Регион» Александру Ионову — 7 лет колонии. Трое последних должны будут выплатить штраф в 800 тыс. рублей.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.