Российские футбольные фанаты получили во Франции тюремные сроки за избиение англичанина на Евро-2016

Во Франции двух российских болельщиков — Михаила Ивкина и Павла Косова — приговорили к реальным срокам. Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на адвокатов осужденных, Ивкин получил 3 года, а Косов — 10 лет по делу о нанесении тяжких увечий английскому фанату во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.
Изначально французские власти обвиняли россиян в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц, что привело к инвалидности английского болельщика Эндрю Бэйча.
Защитники фанатов настаивали на их невиновности, подчеркивая, что Ивкин и Косов не причинили серьезных травм английскому фанату.
Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. С марта 2018 года они находятся в тюрьмах Марселя.
В июне 2016 года во французском Марселе перед матчем Россия — Англия и после него произошли массовые столкновения с участием российских, британских и французских футбольных фанатов. Некоторые участники конфликта получили тюремные сроки или были депортированы.