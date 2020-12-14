Российские футбольные фанаты получили во Франции тюремные сроки за избиение англичанина на Евро-2016

Во Франции двух российских болельщиков — Михаила Ивкина и Павла Косова — приговорили к реальным срокам. Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на адвокатов осужденных, Ивкин получил 3 года, а Косов — 10 лет по делу о нанесении тяжких увечий английскому фанату во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.



Изначально французские власти обвиняли россиян в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц, что привело к инвалидности английского болельщика Эндрю Бэйча.