FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
73.12р88.77р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Российские футбольные фанаты получили во Франции тюремные сроки за избиение англичанина на Евро-2016

Во Франции двух российских болельщиков — Михаила Ивкина и Павла Косова — приговорили к реальным срокам. Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на адвокатов осужденных, Ивкин получил 3 года, а Косов — 10 лет по делу о нанесении тяжких увечий английскому фанату во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Изначально французские власти обвиняли россиян в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц, что привело к инвалидности английского болельщика Эндрю Бэйча.

Защитники фанатов настаивали на их невиновности, подчеркивая, что Ивкин и Косов не причинили серьезных травм английскому фанату.

Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. С марта 2018 года они находятся в тюрьмах Марселя.

В июне 2016 года во французском Марселе перед матчем Россия — Англия и после него произошли массовые столкновения с участием российских, британских и французских футбольных фанатов. Некоторые участники конфликта получили тюремные сроки или были депортированы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264534031
А между тем в России какой то утырок получает полторашку за избиение, угрозы жизни и разбой, страна третьего мира и люди третьего сорта
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний