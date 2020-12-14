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Архивный комитет Смольного возглавил Петр Тищенко

Губернатор Александр Беглов назначил председателем архивного комитета Петра Тищенко. До этого он занимал должность замглавы комитета по труду и занятости населения.

О назначении пресс-служба Смольного сообщает 14 декабря.

Предыдущий председатель архивного комитета Сергей Соколов был освобожден от должности председателя в марте. Исполняющим обязанности стал Павел Крылов. При этом с осени у комитета сменился куратор: из ведения вице-губернатора Эдуарда Батанова его передали Ирине Потехиной.

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Комментарии (2)

Денис Самсонов
В том комитете он видимо все вопросы решил!
Delon
Какие чиновники способные. Что трудом и занятностью населения, что архивным делом заниматься. Какое же у него образование позволяет так работать?
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