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Попова: Удалось установить того, кто привез коронавирус в Россию

В России известен нулевой коронавирусный пациент, с которого началось распространение ковида. Чуть больше чем за две недели зараженных стало в сто раз больше.

По словам главного санитарного врача Анны Поповой, нулевой пациент появился 1 марта, к 17-му числу ковид был подтвержден уже у сотни человек. Она отметила, что речь идет о том, кто его распространил. Фактически же первые положительные тесты были у трех приезжих из Китая, но их вовремя изолировали.

По словам Поповой, о том, что новый китайский вирус имеет «пандемический потенциал», президенту она докладывала еще в конце января 2020 года.

Официально Роспотребнадзор впервые подтвердил коронавирус 2 марта, завезен он был из Италии гражданином, который вернулся 23 февраля. Ему понадобилась госпитализация.

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Комментарии (10)

Эрик Дрейван
Эти гадания на экскриментах летучих мышей из Уханя уже асто...маньями.
Cashmare
Получается до этого были минусовые пациенты?
Modest_5e4ce41f7533b
И что, несчастного теперь на опыты заберут?
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