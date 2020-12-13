Попова: Удалось установить того, кто привез коронавирус в Россию

В России известен нулевой коронавирусный пациент, с которого началось распространение ковида. Чуть больше чем за две недели зараженных стало в сто раз больше.

По словам главного санитарного врача Анны Поповой, нулевой пациент появился 1 марта, к 17-му числу ковид был подтвержден уже у сотни человек. Она отметила, что речь идет о том, кто его распространил. Фактически же первые положительные тесты были у трех приезжих из Китая, но их вовремя изолировали.

По словам Поповой, о том, что новый китайский вирус имеет «пандемический потенциал», президенту она докладывала еще в конце января 2020 года.