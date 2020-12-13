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Путин: В Москве и Петербурге заказывают болоньезе, у нас народ попроще и ест макароны по-флотски

Президент России Владимир Путин условно разделил граждан страны на две группы по предпочтениям в еде. По мнению лидера РФ, москвичи и петербуржцы едят итальянскую пасту болоньезе, а все остальные — макароны по-флотски. Фраза прозвучала 13 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Макаронные изделия выросли на 10 %. Это в Москве и в Петербурге заказывают болоньезе... У нас народ попроще, и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях! Это чисто экономические причины!» — возмутился Путин.

9 декабря президент отчитал правительство за «эксперименты» с ценами на базовые продукты. Он потребовал в течение недели остановить подорожание.

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Комментарии (32)

kоt-obormot
Будущий сытный рецепТ для поцтреота; сварить макарошек на постном масле - просыпать густо сахаром.
Зы; Не забывать гордицоо "крымнашем", и каждую минуту повторять про себя "путен все делает правЕльно".
Cashmare
Недопустимо жрать макароны по-флотски при таких урожаях! Кто допустил фарш на прилавки, почему он продается в свободном доступе?
carkorea
Странно. Судя по друзьям и приспешникам президента, они больше мацой и форшмаком питаются . Причём тут макароны ??
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