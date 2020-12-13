Президент России Владимир Путин условно разделил граждан страны на две группы по предпочтениям в еде. По мнению лидера РФ, москвичи и петербуржцы едят итальянскую пасту болоньезе, а все остальные — макароны по-флотски. Фраза прозвучала 13 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».



«Макаронные изделия выросли на 10 %. Это в Москве и в Петербурге заказывают болоньезе... У нас народ попроще, и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях! Это чисто экономические причины!» — возмутился Путин.

